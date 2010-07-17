香港通过首个最低工资条例草案
- 2010年 7月 17日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人網
- 分享平台 電郵
-
分享
分享平台這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人網分享平台 人人網
-
開心網分享平台 開心網
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
複製鏈接關於分享
這是外部鏈接，瀏覽器將打開另一個窗口
香港立法會經過總共超過41小時的審議，在周六（17日）清晨三讀通過香港首份「最低工資條例草案」。
香港立法會以45票贊成、1票反對，三讀通過了該草案。
議員提出的20多項修訂案全部被否決，包括每年檢討最低工資水平的建議。
香港政府與議員總共提出35項修訂，除了廢除「行業委員會條例」未獲通過外，政府提出的修訂都獲得通過。
今後政府至少每兩年檢討最低工資水平，而立法會只可以同意或否決最低工資水平，不可以作出修訂。
香港媒體引述勞工及福利局局長張建宗說，臨時最低工資委員會將在八月底前向特首提交首份最低工資水平報告，預計11月向立法會提交審議，明年上半年實施。
他表示，當局會密切留意最低工資對就業市場的影響，有需要時考慮加強再培訓和社會保障。