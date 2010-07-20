中国长江特大洪峰通过三峡直扑下游

Image caption 這次是三峽大壩建成以來通過大壩的最大洪峰。

中國南方洪澇災害進入關鍵時刻，一股規模龐大的洪峰通過了長江三峽大壩。

洪峰星期二（7月20日）早上8時（格林尼治標凖時間零時）抵達三峽大壩，水流量達每秒7萬立方米。

這是三峽大壩建成以來的最大洪峰，打破了1998年長江大洪水期間通過湖北宜昌的洪水高峰紀錄。

目前大壩已經封航，並以每秒4萬立方米流量洩洪。下游葛洲壩也開始開閘衝沙洩洪，但只實施局部封航。

新華社報道稱，三峽大壩自星期一（19日）早上以來攔水約15億立方米，緩解特大洪峰對中下游河道的衝擊。

但是強降雨天氣的威脅並未解除，氣象部門預測，星期二雲南、貴州、重慶、湖北與河南等地部分地區都將有大到暴雨。

湖北省氣象廳還指出，經過一輪集中強降雨過程後，該省境內的洞庭湖、洪湖和鄱陽湖面積迅速增大，削弱了其蓄洪能力。

災情不斷

各地最新災情仍然不斷湧現。據陝西省當局統計，陝西南部的暴雨洪澇災害已導致37人死亡，97人失蹤。

其中，發生在南部山區嵐皋縣木竹村的山體滑坡事故，救災人員需徒步20餘公里進入公路、通信全部中斷的災區，目前至少發現了四具屍體。

川藏公路西藏境內路段也被泥石流中斷，當局爭取在下星期三（28日）前恢復通車，青藏鐵路來往拉薩與重慶、成都的列車也出現晚點。

四川廣安受渠江163年來最大洪峰波及，老城區80%以上被淹，但暫時沒有人員傷亡或失蹤。

這場洪災對民生的影響也開始湧現。據中國民政部統計，浙江、福建、湖北、湖南等九省市農作物受災面積已達94.7萬公頃。安徽合肥有報道稱，當地蔬菜價格已上漲30%。

氣象預報稱，暴雨帶已開始向北方移動，威脅山東、河北、天津、吉林、內蒙古與遼寧等省區。這表示當前的水災有可能向北方蔓延。