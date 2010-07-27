山东济南调查大熊猫中毒死亡事件

Image caption 「泉泉」經獸醫搶救無效死亡。

中國山東濟南警方就當地一隻大熊貓中毒死亡的事件進行調查。

濟南動物園星期一（7月26日）晚間向媒體通報，該園飼養的雌性大熊貓「泉泉」近日突然死亡，是因為吸入刺激性氣體所致。

「泉泉」是在上星期四（22日）晚間出現中毒症狀後死亡。動物園所在的濟南天橋區警方也表示，這起案件的重點責任人已被警方控制。

動物園稱當地一個防空洞與熊貓館相連，防空洞的「承包人」在洞內點燃含有二氯異氰尿酸鈉的藥物進行消毒殺菌，導致大量煙霧通過排風口湧入熊貓館，造成「泉泉」死亡。

不過山東《大眾日報》星期二（27日）引濟南市人民防空辦公室負責人稱，有關防空洞已無人佔用，對於有人進行消毒感到大惑不解。

解剖結果顯示，「泉泉」是因吸入強烈刺激性氣體，導致肺水腫，繼而引發呼吸衰歇死亡。

「泉泉」是在2007年以長期借展方式，從四川臥龍大熊貓基地送到濟南動物園飼養，終年21歲。