香港“恶导游”事件主角现身道歉

香港「惡導遊」視頻女主角李巧珍在視頻曝光近兩周後首次現身，就其辱罵行為公開作出道歉。

李巧珍在星期一（7月27日）舉行的記者會上對其行為表示後悔，但否認曾經強迫遊客購物，並稱是遊客對她不禮貌在先而導致情緒失控。

此前，李巧珍辱罵遊客的視頻被上載到互聯網，引起了中國內地和香港當局的高度關注。

但李巧珍稱，她在事發後一直沒有被投訴，直到她的朋友通知才知道辱罵視頻被曝光。

李巧珍在旅行社負責人的陪同下在香港會見媒體。她稱，這個在今年3月從中國內地來港的旅行團每人團費約610元人民幣，行程表上列明有購物活動。

香港媒體此前曾聯繫上拍攝視頻的安徽王姓商人，他稱曾受到李巧珍威脅必須購物，而安徽媒體也稱這個53人旅行團在香港消費購物合共40萬港元。

但是李巧珍否認曾威迫遊客消費，並稱由她負責帶領的26人只花了1.3萬港元購買珠寶。

「制度問題」

李巧珍並稱，中國內地出現「零團費」香港遊是制度的問題，她無法控制。在這起辱罵事故上，她跟遊客都有責任。

香港旅遊發展局與旅遊業議會等機關在事件曝光後表明將嚴厲打擊有關行為，港府官員也提出立法規範導遊聘用的可能。

但是香港導遊總工會隨後組織了會員大會，批評當局一面倒斥責導遊，並指控一些內地遊客故意惹怒導遊，繼而把過程偷拍上網，圖謀索賠。

導遊們批評香港導遊長期沒有基本工資，只能依賴小費甚至於來自商戶的遊客購物佣金維生，才是問題的症結所在。

香港旅遊業議會總幹事董耀中說，他們希望旅行社能研究如何保障導遊享有合理收入，並避免零團費問題再次出現。