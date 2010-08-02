中国丹霞地貌获世界遗产“称号”

Image caption 丹霞地貌進入《世界遺產名錄》

聯合國教科文組織世界遺產委員會批准中國的丹霞地貌列為「世界遺產」。

中國福建、湖南、廣東、江西、浙江和貴州聯合推動了這次申遺努力。

這些省份都有丹霞地貌風景區。

聯合國教科文組織世界遺產委員會星期日（8月1日）正式在巴西首都巴西利亞批准「中國丹霞」進入《世界遺產名錄》。

丹霞地貌是由陸相紅色砂礫岩構成的具有陡峭坡面的各種地貌形態。

中國地質學家在1928年於廣東北部仁化縣的丹霞山發現丹霞地貌，並以當地山名為此地貌命名。

丹霞地貌主要分佈在中國、美國西部、中歐和澳大利亞等地，以中國分佈最廣。

在此前一天，中國河南登封的「天地之中」歷史建築群也被接受進入《世界遺產名錄》。

這個歷史建築群包括世界聞名的少林寺等寺廟，也包括中國現存最古老的天文台和名列中國四大古書院之一的嵩陽書院。

另外，這個建築群內還包括古代用於祭祀的多個建築，其中最早的建於距今2000多年前的東漢時期。

截至目前，中國各地的「世界遺產」已經達到40個。