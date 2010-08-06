李嘉诚：10年内将再捐百亿
- 2010年 8月 6日
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香港富商李嘉誠表示，過去30年他已經捐獻了超過百億（港幣）的財產，未來10年將捐出比這更多的錢。
在美國富商蓋茨和巴菲特呼籲全球富商捐獻個人財產之際，香港億萬富翁李嘉誠在周四（8月5日）舉行的記者會上說，他努力賺錢，同時努力回饋社會，用錢去做公益。
李嘉誠說，過去30年，他的基金會已經捐出超過100億，過去3年總共捐出了52億，而在未來10年，基金會的捐款將會超過過去30年。
他透露說，下個月將宣佈開展一個新的與互聯網有關的創意公益項目，頭兩年將分別投放超過10億元港幣。
李嘉誠強調：「君子愛財，取之有道，更要用之有道」。他把李嘉誠慈善基金形容為自己的第三個兒子，並說基金會佔自己財產的三分之一。
李嘉誠基金會自1980年成立以來，30年間在教育、醫療、文化及公益事業等方面的捐款總數已達113億港幣，其中80%用於與中國人相關的領域。