东盟希望制定南中国海行为正式规则

Image caption 諸多國家聲稱對南中國海擁有主權

菲律賓外交部的一位高級官員說，東南亞國家聯盟希望建立一項制約各國在南中國海行為的正式條約，以避免由於領土爭端而出現緊張狀態。

目前，文萊、馬來西亞、越南、菲律賓、中國和台灣都聲稱在南中國海擁有主權，而且除文萊之外都在這一地區有軍事存在。此前，南中國海主權爭議也曾引發過武裝衝突。

菲律賓外交政策高級官員巴西利奧在星期五（8月6日）舉行的一次媒體論壇會上說，現在應該開始商談制定一項行為凖則，以確保南中國海的和平與穩定，確保航船的安全通行。

中國和越南曾在1980年代就南中國海主權爭議發生海上軍事衝突。2002年，中國同東南亞國家聯盟簽署一項宣言，決定停止軍事行動，加強各國間在科學、環境等非軍事項目上的合作。

但是，東南亞國家目前對中國在南中國海問題上立場日益強硬感到擔憂。北京最近和華盛頓就朝鮮半島和南中國海的安全問題陷入糾紛，並且於上星期在有爭議的南中國海舉行了海軍演習。

巴西利奧說，東盟將在同中國舉行下次會談時提出建議，制定有關在南中國海行為的更為正式和更有法律制約性的規則。

她說，「我們僅僅是希望穩定和有一個安全的環境，不只是在南中國海，也包括整個地區。」

東南亞國家聯盟有十個成員國，也就是：文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南。