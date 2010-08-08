长沙税务局爆炸案疑犯在广西被捕

Image caption 長沙警方稱劉贅衡是在廣西全州縣一齣租屋內被捕的。

中國警方通緝的長沙稅務局爆炸案疑犯劉贅衡周日（8日）早晨在廣西境內被捕。

長沙警方表示，劉贅衡是在廣西全州縣一齣租屋內被捕的。

警方表示，犯罪嫌疑人劉贅衡在警方的突擊審訊中對「7·30」爆炸案的犯罪事實供認不諱。目前，劉贅衡正在從廣西押解回長沙的路上。

中國媒體引述長沙警方發言人說，為了避免引發示範效應，中國公安部同意暫不將此案疑犯的作案經過和犯罪動機公布。

近日，中國公安部和數省警方分別懸賞10萬元人民幣，緝捕「7·30」長沙稅務局爆炸案嫌疑人劉贅衡。

湖南長沙市一稅務局大樓7月30日發生爆炸，造成至少4人死亡，19人受傷。

警方經現場勘查發現，各種跡象顯示此案系人為製造爆炸所致，劉贅衡為重大嫌疑人。

中國公安部、廣東和湖北省警方分別發出協查令，懸賞10萬元緝捕爆炸案嫌疑人劉贅衡。

劉贅衡在今年3月底曾到廣州白雲區某處通過招租電話租住民房，並經營一家五金店。案發後逃亡至廣西並在全州縣被捕。