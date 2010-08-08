山西警方破获特大拐卖妇女案

Image caption 拐賣婦女是中國警方長期以來打擊的主要犯罪活動之一。

中國山西興縣警方破獲特大拐賣婦女案，抓獲犯罪嫌疑人11名，解救被拐賣婦女兩名。

據新華社周六（8月7日）報道，警方同時仍在繼續尋找另外10多名被拐賣婦女的下落。

獲救的兩名婦女均為20多歲，來自雲南和甘肅，分別於08年和09年被拐賣到山西。

據警方介紹，部分被拐賣婦女存在智障，部分由於被多次拐賣已經下落不明，因此對另外10多名婦女的解救存在難度。

這個拐賣婦女犯罪團伙先後從甘肅及陝西渭南地區拐賣婦女10餘名，從中獲利數千至數萬元不等。

拐賣人口是中國長期以來存在的一個嚴重犯罪。被拐賣婦女通常被賣到偏僻山區為人妻或被逼為娼。

根據美國國務院2009年關於人口走私的報告，貧富差距不斷增大和一胎政策是導致中國人口走私日益嚴重的主要原因。

報告還指出，缺少適婚年齡女性——以農村尤為嚴重——也是導致婦女走私的一個重要原因。