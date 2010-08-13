广西贵港楼房倒塌三死九伤

Image caption 廣西貴港三層大樓倒塌原因正在調查中。

中國廣西貴港市一棟三層樓房周五（13日）早晨突然倒塌，導致3人死亡，9人受傷。

樓房倒塌時居民大多沒有起床，有12人一度被埋在廢墟內。

倒塌的三層樓房為鋼筋混凝土樓，其一層是六間店鋪，二層為辦公場所，三層為住宅。

當局派出幾十名消防隊員參與搶救，救出被困的12人，但其中3人死亡。

目前倒樓原因正在調查中。

倒塌事故不斷

中國近日連續發生樓房倒塌事件，其中包括吉林長春一棟三層樓部分倒塌事故，以及廣東封開縣八棟樓房倒入江中，山西省人民醫院門診樓前路面也出現塌陷。

山西省人民醫院一門診大樓一側8月12日發生塌陷。大樓一側倒塌前，醫院前的人行道曾發生地面塌陷，路面出現了兩個「大坑」。

當局初步調查認為，是地下管道破裂漏水導致路基受損，從而發生塌陷事故。

中國媒體引述中山大學張柯教授說，如果「地陷」比較集中，往往是人為因素干擾所致，比如過量抽取地下水，會使土壤在水位變動和重力作用下發生塌陷。

8月12日，吉林省長春市一棟三層樓發生部分倒塌事故，造成兩人死亡，兩人受傷。

8月10日，因發生滑坡地質災害，肇慶市封開縣八棟樓房先後全部倒入穿城而過的賀江江中，但因住戶發現險情及時報警，沒有造成人員傷亡。

當局初步調查認為，居民樓建於存在地質災害隱患的江邊，選址不當。