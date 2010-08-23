中国律师呼吁正视重庆打黑逼供问题

Image caption 重慶執法部門被質疑在辦理「打黑」案時使用酷刑迫供。

50名中國律師與學者發起聯署，要求最高檢察院調查重慶連串打黑案中懷疑存在的刑訊迫供行為，並要求最高法院對其中一起案件啟動非法證據排除程序。

這兩份公開信所針對的，是今年2月宣判的龔剛模與樊奇杭案。龔剛模被判處無期徒刑，樊奇杭則被判處死刑。

目前，樊奇杭案已經進入由最高法院負責的死刑覆核階段。

你的器材不支持播放多媒體材料

參與了聯署的律師之一李方平星期一（8月23日）對BBC中文網表示，根據樊奇杭的辯護律師朱明勇公開的視頻證據，樊奇杭在偵查階段「受到了極為嚴重的刑訊逼供」。

聯署信還指出，據朱明勇公開的資料，同案還有其他被告人同樣遭到了刑訊迫供。

聯署人呼籲最高檢察院立即對包括樊奇杭案在內的重慶「打黑」系列案件是否存在刑訊逼供立案調查，避免造成冤案。

龔剛模與樊奇杭案還衍生出辯護律師李莊涉嫌偽造證據一案。李莊最初被判有期徒刑2年6個月，至終審時獲減刑一年。

李方平等律師當時就質疑重慶警方辦理李莊案缺乏中立性，李莊的辯護律師也曾申請異地審理，但被法院駁回。