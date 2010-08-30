中国民企500强最新榜单出炉

Image caption 中國民企的規模和待遇無法與央企、國企比擬。

中國工商聯公布了2009年度的中國民企500強榜單。其公布的資料顯示，中國民企獲利率大幅提高，但是獲利遠不及中國的央企。

根據這份榜單，中國民企500強的盈利能力大幅提高，但總合卻不及中移動和中石油兩家。

榜單排行上有江蘇沙鋼集團以1463.13億元人民幣（後同）利潤蟬聯榜首，蘇寧電器和聯想控股緊隨其後。

而榜單門檻也由2008年的29.7億元營業收入大幅提高到36.6億元，增幅超過了23%。

500強當中「最賺錢的民企」的頭銜則由杭州娃哈哈集團奪下，該集團2009年稅後淨利87.8億元。

獲利率高

這次500強企業在2009年的盈利大增三成多，達到近2180億元，但是前500強盈利總合還是遠不及壟斷性質的中國移動和中國石油兩家央企。

這兩家國企在2009年的淨利分別為1458億元和1033億元。《新華社》的報道說，雖然中國民企進入壟斷性行業略有放寬，但是還是沒有出現實質變化。

該報道引述業內人士的話說，中國的企業在2009年出現了「國進民退」的大潮。

其來有自

對所謂「國進民退」，倫敦亞非學院經濟教授孫來祥說，中國央企的壟斷有其特別的因素。

中國向來把電信和石油行業視為具有戰略性，加之企業成立的歷史因素，這些都使央企擁有相當龐大的資產。

這也就是為何中國雖然放寬了民營企業和民間資金進入某些特定壟斷性行業，但是民企本身的意願卻不是很高。

性質不同

孫來祥還表示，本來民企在融資等方面就很難和央企、國企競爭，但是拿中移動和中石油之類的央企來和500強民企作對比並不正確。

他認為，500強民企從事的是和消費者關係比較緊密的產品製造行業，例如家電、食品之類。從獲利的比例而言，他認為這些民企已經有了很好的成績。

孫來祥說，只不過，對中國經濟而言，民企短時間內還是不太可能和央企國企二分天下。