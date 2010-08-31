香港观察：不要又老又贫穷

呂意 香港自由撰稿人
  • 2010年 8月 31日
香港老人
Image caption 香港人越來越長壽。

從數據和經濟建設來看, 沒有人會懷疑香港不是一個富裕的社會。可是, 在中環或銅鑼灣這些鬧市, 總會看見不少老人彎著腰, 吃力地在廢物箱旁收集廢紙, 希望把這些廢紙來換取一點點金錢。

這些城市景象每天在香港人身邊發生, 也成為了香港退休保障不完善的最佳證明。早前一名在街頭當小販維生的老婦, 被指涉嫌非法擺賣, 由於這已是三個星期之內兩度被小販管理隊拘捕, 老婦跪地求饒, 旁邊一名路人不忍挺身而出, 結果兩人同被帶走, 一時為社會所討論。

不少香港人怕變老, 因為那代表失去工作能力, 更多人害怕的是又老又貧窮, 因為香港沒有任何全民性的退休保障計劃, 總要靠自己或家人。這個題目多年來沒有停止討論, 可是政府又從來沒有任何措施, 最近便有學者在下個月行政長官發表施政報告前, 再度提出有關建議。

強積金計劃

現在香港被認為較像樣的退休保障, 便是實行了10年的強積金, 每個月雇佣雙方各自提供雇員入息的5%作為強積金供款, 最多的供款是1000港幣, 這些供款可以用來投資不同的基金、股票等, 但投資風險需由雇員自己承擔。

雇員被要求參考基金的風險程度, 並選擇自己風險承受能力的基金。換言之, 這也不算是一項穩定的退休保障, 若你退休時遇上金融風暴便糟糕了!而且, 積金計劃收費政策也不劃一, 令不少打工仔無所適從。

以筆者為例子, 工作超過十年, 正正踫上是強積金實施的時間, 但坦白說, 除了知道每月要交出供款外, 對真正的收益、損失等不太清楚。不少人都是轉換工作的時候, 也即是需要更換強積金的時候, 才駭然發現自己的強積金供款一直虧損!

可是, 低收入人士由於供款少, 根本很難只靠強積金安享晚年。再者, 本身是家庭主婦、自雇人士和失業人士都不在強積金保障範圍, 這計劃並不是全民保障。

港人長壽

不少港人都擔心強積金供款不夠退休後的生活負擔, 但港人卻是越來越長壽。

根據日本最新公布的各地平均壽命數據顯示, 香港人的平均壽命是全世界的第二位, 男性的平均壽命是79.8 歲, 而女性的平均壽命是86.1歲。

現在香港私人機構的退休年齡大約為60歲, 10年前推出的強積金計劃, 以65 歲作為退休年齡計算, 那一般香港人在退休後, 還有不會少於15年的退休生活。

香港統計署公布最新的人口推算, 長者的比例由現在的13%增加到30年後的28%。學者的計算, 也是現在社會有6個人供養1名長者, 30年後將會是只有2個人便要供養1名長者, 可以想像在長者方面的公共開支一定也隨之上升。

將來靠稅款養老? 更多香港人心裏狐疑。

或者, 對於香港人來說, 只有公務員不太擔心退休。一般來說, 政府會根據那名公務員的薪金、服務年資等, 然後把一定比例的金額用作一整筆退休金, 而剩下的金額按月發放至逝世, 那就是所謂的長俸。

可是因為各種原因, 政府招聘公務員的數目是越來越少, 很多人都只是政府合約員工, 這些合約並沒有長俸。

靠綜合援助為生

有香港社會服務學者便指出, 在80年代, 領取綜合援助款項是全港老人人口的8%, 但是, 到了2008年, 巳經有超過23%的老人領取綜合援助, 而香港老人人口在這10年來只是不斷增加。

本用來資助貧窮的綜合保障援助計劃, 竟然成為不少工作一生的香港長者的退休保障。

當然, 不是每一個長者都選擇在香港 「捱窮」, 有一些便選擇到大陸養老, 因為物價相對平宜。這數年來, 在大陸定居的60歲以上的香港人, 大約有12萬人。

到大陸養老

因此,最近便有聲音要求政府放寬長者 「長者津貼」(每個月1000港幣的高齡津貼)的離境限制。現在申領津貼的人士有不得離開香港超過56天的限制。過去5年,便有4萬名長者為了拿這些「長者津貼」 而兩地來往。

在沒有全民退休保障的情況下, 只會有越來越多的退休港人選擇回大陸居住。目前法庭正在審理會否就長者津貼、綜援等撤銷離境限制, 若然得以撤銷, 相信這股趨勢只會越來越明顯。

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