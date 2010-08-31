香港观察：不要又老又贫穷

Image caption 香港人越來越長壽。

從數據和經濟建設來看, 沒有人會懷疑香港不是一個富裕的社會。可是, 在中環或銅鑼灣這些鬧市, 總會看見不少老人彎著腰, 吃力地在廢物箱旁收集廢紙, 希望把這些廢紙來換取一點點金錢。

這些城市景象每天在香港人身邊發生, 也成為了香港退休保障不完善的最佳證明。早前一名在街頭當小販維生的老婦, 被指涉嫌非法擺賣, 由於這已是三個星期之內兩度被小販管理隊拘捕, 老婦跪地求饒, 旁邊一名路人不忍挺身而出, 結果兩人同被帶走, 一時為社會所討論。

不少香港人怕變老, 因為那代表失去工作能力, 更多人害怕的是又老又貧窮, 因為香港沒有任何全民性的退休保障計劃, 總要靠自己或家人。這個題目多年來沒有停止討論, 可是政府又從來沒有任何措施, 最近便有學者在下個月行政長官發表施政報告前, 再度提出有關建議。

強積金計劃

現在香港被認為較像樣的退休保障, 便是實行了10年的強積金, 每個月雇佣雙方各自提供雇員入息的5%作為強積金供款, 最多的供款是1000港幣, 這些供款可以用來投資不同的基金、股票等, 但投資風險需由雇員自己承擔。

雇員被要求參考基金的風險程度, 並選擇自己風險承受能力的基金。換言之, 這也不算是一項穩定的退休保障, 若你退休時遇上金融風暴便糟糕了!而且, 積金計劃收費政策也不劃一, 令不少打工仔無所適從。

以筆者為例子, 工作超過十年, 正正踫上是強積金實施的時間, 但坦白說, 除了知道每月要交出供款外, 對真正的收益、損失等不太清楚。不少人都是轉換工作的時候, 也即是需要更換強積金的時候, 才駭然發現自己的強積金供款一直虧損!

可是, 低收入人士由於供款少, 根本很難只靠強積金安享晚年。再者, 本身是家庭主婦、自雇人士和失業人士都不在強積金保障範圍, 這計劃並不是全民保障。

港人長壽

不少港人都擔心強積金供款不夠退休後的生活負擔, 但港人卻是越來越長壽。

根據日本最新公布的各地平均壽命數據顯示, 香港人的平均壽命是全世界的第二位, 男性的平均壽命是79.8 歲, 而女性的平均壽命是86.1歲。

現在香港私人機構的退休年齡大約為60歲, 10年前推出的強積金計劃, 以65 歲作為退休年齡計算, 那一般香港人在退休後, 還有不會少於15年的退休生活。

香港統計署公布最新的人口推算, 長者的比例由現在的13%增加到30年後的28%。學者的計算, 也是現在社會有6個人供養1名長者, 30年後將會是只有2個人便要供養1名長者, 可以想像在長者方面的公共開支一定也隨之上升。

將來靠稅款養老? 更多香港人心裏狐疑。

或者, 對於香港人來說, 只有公務員不太擔心退休。一般來說, 政府會根據那名公務員的薪金、服務年資等, 然後把一定比例的金額用作一整筆退休金, 而剩下的金額按月發放至逝世, 那就是所謂的長俸。

可是因為各種原因, 政府招聘公務員的數目是越來越少, 很多人都只是政府合約員工, 這些合約並沒有長俸。

靠綜合援助為生

有香港社會服務學者便指出, 在80年代, 領取綜合援助款項是全港老人人口的8%, 但是, 到了2008年, 巳經有超過23%的老人領取綜合援助, 而香港老人人口在這10年來只是不斷增加。

本用來資助貧窮的綜合保障援助計劃, 竟然成為不少工作一生的香港長者的退休保障。

當然, 不是每一個長者都選擇在香港 「捱窮」, 有一些便選擇到大陸養老, 因為物價相對平宜。這數年來, 在大陸定居的60歲以上的香港人, 大約有12萬人。

到大陸養老

因此,最近便有聲音要求政府放寬長者 「長者津貼」(每個月1000港幣的高齡津貼)的離境限制。現在申領津貼的人士有不得離開香港超過56天的限制。過去5年,便有4萬名長者為了拿這些「長者津貼」 而兩地來往。

在沒有全民退休保障的情況下, 只會有越來越多的退休港人選擇回大陸居住。目前法庭正在審理會否就長者津貼、綜援等撤銷離境限制, 若然得以撤銷, 相信這股趨勢只會越來越明顯。