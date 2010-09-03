中国要求各地保证蔬菜供应稳定食品价格

Image caption 中國今年四月蔬菜價格上漲14.9%。

中國國務院下令地方政府制止具有政治敏感性的食品價格上漲，通過「菜籃子工程」保障菜市場供應和穩定蔬菜基本價格。

這份向各省市發出的通知要求各地加強「菜籃子」市長負責制，加大政府調控力度。

通知說，近年來由於一些地區「菜籃子」市長負責制弱化，措施不落實，造成部分大城市蔬菜自給率過低、蔬菜價格大起大落等問題。

所以現在中央政府要求各地確保重要的耐貯存蔬菜品種有5到7天消費量的動態庫存。

並要求制定異常情況下保障城市低收入居民蔬菜基本消費需求的救濟辦法，保證其基本生活水平在蔬菜價格大幅上漲時不降低。

中國國務院說，確保蔬菜的供應和價格穩定是當前和今後一個時期的重要任務，各地區要管理好通脹預期，充分認識這項工作的重要性和緊迫性。

通脹風險 根據中國官方數據，今年七月，中國的食品價格同期上漲了6.8%，導致整體通貨膨脹3.3%，達今年最高。

在過去兩個月中，世界食品價格上漲了6%，在亞洲、中東和非洲導致局勢緊張，非洲國家莫桑比克本周還因此發生導致多人死亡的嚴重社會動亂。

中國雖然還沒有出現此類動亂，但在目前貧富差距越來越大的社會狀況下，食品價格上漲具有很強的政治敏感性。

在中國，儘管有錢人揮金如土，但絕大多數老百姓是靠收入吃飯，許多人每個月掙來的錢中，一半花費在食品上。

北京當局今年一再突出確保糧食、蔬菜的供應和價格穩定的重要性，甚至威脅要懲罰那些抬高物價的商人。

中國政府此前再三聲明，能夠達到2010年通貨膨脹率控制在3%的目標。

但是獨立分析人士估計，今年八月份中國的整體通脹率達3.5%，部分原因是食品價格的上漲。