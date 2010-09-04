中国500强公司 垄断行业利润高

Image caption 中石化以1.39萬億元的營業收入蟬聯榜首

中國企業聯合會，中國企業家協會周六（9月4日）發佈500強企業名單，中石化以1.39萬億元的營業收入蟬聯榜首。

位居第二和第三的是中國國家電網公司和中國石油天然氣集團公司。這兩家公司的營業收入也都超過萬億元。

位居前十位的全部為超大型國有企業。

前200家企業的營業收入、淨利潤、納稅、資產、所有者權益分別佔全部企業近八成，甚至九成以上，顯示資源向大型和特大型企業集中的明顯趨勢。

銀行業、郵電通訊業、石油、天然氣開採及生產業的淨利潤佔據500強的接近一半，而它們的高盈利與行業壟斷關係密切。

「國進民退」

在63家營業收入超千億元的企業中，民營企業只有5家。

雖然官方媒體稱，這是改革開放30年的重要成果，但是分析人士普遍認為，中國經濟再次進入國企擴張，民企收縮的「國進民退」狀態。

根據今年8月底發佈的中國民企500強資料顯示，中國民企獲利率大幅提高，但是獲利遠不及國企。

根據這份榜單，中國民企500強的盈利能力大幅提高，但總合卻不及中移動和中石油兩家。

今年五月英國《金融時報》世界500強企業排名中，中石油首次被列為世界第一大企業。

而《財富》雜誌在今年七月的世界500強企業排名中，中石化、國家電網和中石油進入前十名。