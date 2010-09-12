中国为一亿儿童接种麻疹疫苗
中國衛生部為全國一億名兒童免費接種麻疹疫苗的工作已於周六（9月11日）開始，計劃於10天內結束。
衛生部疾病預防控制局副局長郝陽介紹說，這次疫苗接種是中國迄今最大規模的一次強化免疫接種。
他說，這次疫苗接種的主要對象是8個月至14周歲的兒童，其範圍覆蓋全國所有省份。
這次強化免疫將採用知情同意自願免費的原則，在華的外籍兒童也可以在自願的情況下免費接種。
年齡段
據介紹，衛生部根據各省份的不同情況，安排了3個年齡範圍。
北京、上海、河南、黑龍江和廣西為8個月至14歲；吉林、海南、青海為8個月至6歲；其他23個省份和新疆生產建設兵團為8個月至4歲。
有關人員解釋說，這種年齡分配是根據各省份已經接種麻疹兒童的具體情況制定的。在年齡段兒童都可以獲得免費接種疫苗，其他兒童接種則需交納費用。
不容樂觀
麻疹是由麻疹病毒引起的一種急性呼吸道傳染病，傳染性極強。在未使用疫苗前，幾乎每個人在出生後都要患麻疹，嚴重危害兒童健康。
衛生部官員承認，中國過去幾年的麻疹病例雖然連續大幅度下降，但情況仍然不容樂觀。
據中國衛生部的數字，2008年全球共報告麻疹28.2萬例，其中中國報告13.1萬例，佔全球報告病例總數的46%。
在中國所在的世界衛生組織西太平洋區的37個國家和地區中，已有25個基本消滅了麻疹。中國計劃於2012年消滅麻疹傳染病。