中国为一亿儿童接种麻疹疫苗

2010年9月12日

圖像加註文字， 這是中國迄今最大的一次疫苗接種行動。

中國衛生部為全國一億名兒童免費接種麻疹疫苗的工作已於周六（9月11日）開始，計劃於10天內結束。

衛生部疾病預防控制局副局長郝陽介紹說，這次疫苗接種是中國迄今最大規模的一次強化免疫接種。

他說，這次疫苗接種的主要對象是8個月至14周歲的兒童，其範圍覆蓋全國所有省份。

這次強化免疫將採用知情同意自願免費的原則，在華的外籍兒童也可以在自願的情況下免費接種。

年齡段

據介紹，衛生部根據各省份的不同情況，安排了3個年齡範圍。

北京、上海、河南、黑龍江和廣西為8個月至14歲；吉林、海南、青海為8個月至6歲；其他23個省份和新疆生產建設兵團為8個月至4歲。

有關人員解釋說，這種年齡分配是根據各省份已經接種麻疹兒童的具體情況制定的。在年齡段兒童都可以獲得免費接種疫苗，其他兒童接種則需交納費用。

不容樂觀

麻疹是由麻疹病毒引起的一種急性呼吸道傳染病，傳染性極強。在未使用疫苗前，幾乎每個人在出生後都要患麻疹，嚴重危害兒童健康。

衛生部官員承認，中國過去幾年的麻疹病例雖然連續大幅度下降，但情況仍然不容樂觀。

據中國衛生部的數字，2008年全球共報告麻疹28.2萬例，其中中國報告13.1萬例，佔全球報告病例總數的46%。