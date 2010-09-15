钓鱼岛撞船事件被扣渔船返抵福建

中國外交部表示，在釣魚島（日本稱尖閣諸島）撞船事件中曾被日方扣留的中國漁船已經返抵中國。

「閩晉漁5179」號星期三（9月15日）早上返抵福建泉州市晉江深滬漁港。據香港媒體報道，泉州當局安排了船隻護航進港，並備有鞭炮車迎接。

此前除詹其雄外的其餘14名船員已由中方接回福建，但船長詹其雄目前仍被日方扣留。

詹其雄的祖母在其孫兒被捕當天疑因不堪刺激辭世，遺體在星期三舉殯，詹其雄無法奔喪。

五度「會面」

中國外交部公布，中方星期二（14日）第五度就釣魚島海域撞船事件會見了日本駐華大使丹羽宇一郎。

據北京公布，外交部部長助理劉振民向丹羽宇一郎就日方繼續扣押詹其雄提出嚴正交涉，要求日方立即放回中方船長。

而據日本放送協會（NHK）報道，丹羽宇一郎拒絕了中方的要求，並稱日方將根據日本法律處理事件，批評中方單方面把撞船事件與一些毫無關聯的事件聯繫起來。

丹羽宇一郎也促請中方重啟兩國有關東海油氣田開發問題的談判，並避免事態升級。

中日兩地對這次會面有不同說法。中國外交部這次以「約見」而非「召見」來形容會面性質，日本更有消息稱是丹羽宇一郎主動要求與中方官員會面。

美國國務院發言人克勞利星期二說，美國希望中日雙方能夠透過對話和平解決這次爭端，但同時重申美日同盟是亞洲安全與穩定的基石，對中國等其他國家都有益處。