日本延长扣押中国船长 中方反应强烈

日本石垣簡易法院19日批准將中國漁船船長詹其雄的拘留期限延長10天。中國方面就此做出強烈反應。

詹其雄的「閩晉漁5179號」漁船9月7日同日本海上保安廳巡邏船在釣魚島（日本稱尖閣諸島）海域相撞。事後一度被扣押的船員和船隻目前已經返回中國。

日本媒體稱，日本海上保安廳需要對事件進行進一步調查，因此提請法院延長對詹其雄的拘留。

已經被判處10天拘留的詹其雄現在最早要29日才能獲釋或者被依法起訴。

強烈反應

外交部發言人馬朝旭周日就此做出反應說，日方的做法是「錯上加錯」。並表示「中方將採取強烈反制措施，其一切後果由日方承擔」。

中方隨後宣佈暫停雙邊省部級以上交往。包括中止雙方有關增加航班、擴大中日航權事宜的接觸，並推遲了中日煤炭綜合會議。

中國外交部表示，出現上述情況「責任完全在日方」。

中方同時再次要求日方立即無條件放還中方船長，「否則必須承擔由此引發的一切後果」。

爭議水域

這次撞船事件發生在中日存在主權爭議的釣魚島海域。

日本海上保安廳稱，在9月7日發生的撞船事件中，「閩晉漁5179」號漁船左舷船頭撞到「與那國」號巡邏船的左舷船尾，漁船隨後再與另一艘巡邏船「水城」號的右舷發生碰撞。

41歲的船長第二天被石垣市海上保安部以「妨礙執行公務」為由正式逮捕，並帶到沖繩石垣市。

石垣簡易法院星期五9月10日批准檢方要求，拘留詹其雄10天。

反日情緒

釣魚島撞船事故發生後，中港台三地的民間保釣人士也互相聯絡，計劃舉行抗議活動。

香港保釣人士從台灣出海未果，但台灣保釣船後來一度抵達抵達釣魚島水域。

大陸保釣人士雖然未能出海抗議，周六「9·18」事變79週年之際，中國多個城市包括香港發生反日示威遊行。

周日日本方面宣佈延長拘留詹其雄之前，日本新任外相前原誠司剛剛對中國政府「冷靜處理反日示威活動」表示讚賞。

本來分析人士估計日本可能在拘留到期後釋放詹其雄以緩和兩國關係，現在看來，事件的升級使中日關係雪上加霜的同時也可能在中國引發新的抗議示威活動。