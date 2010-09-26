西藏发现疑似人间鼠疫疫情一人死亡

中國衛生部周日（26日）發佈公告說，西藏林芝地區朗縣發生一起疑似人間鼠疫疫情，至今有五人發病，其中一人死亡。

公告稱，朗縣拉多鄉鼠疫於9月23日出現，首例病例可判定為腺鼠疫繼發肺鼠疫死亡，其餘四名病例均為肺鼠疫。

目前四名病人已被隔離治療，其中一人病情危重，其餘病例病情暫時穩定。

肺鼠疫是鼠疫的一種，分為原發性和繼發性兩種，主要靠飛沫傳播，潛伏期短，感染後若不及時有效治療，病人常在兩至三天內死亡。

西藏自治區已在區、地、縣立即啟動突發公共衛生事件應急預案，派專家到場展開流行病學調查。

公告說，凡是在9月18日以後到過朗縣的人員，如有發燒、咳嗽等症狀，應立即前往當地疾控機構就診。

疫情已受控

西藏衛生廳聲明說，目前朗縣的鼠疫疫情已得到控制。西藏衛生部門將向周邊省區通報此次鼠疫疫情。

據報道，西藏是以喜馬拉雅旱獺為主要宿主的鼠疫自然疫源地，每年均有動物間疫情發生，也曾發生過人間鼠疫。

今年六月，西藏那曲地區發生了動物間鼠疫疫情，當局隨後在那曲縣和安多縣展開鼠疫疫情檢測和防控工作。

也是在六月，甘肅省酒泉市阿克塞哈薩克族自治縣一名男子因為捕食旱獺感染鼠疫而死亡。

朗縣在2008年9月發生過一起人間鼠疫疫情，兩人因感染肺鼠疫型鼠疫死亡。