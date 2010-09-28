维权律师陈光诚出狱后与家人一起被软禁

Image caption 維權律師陳光誠

盲人維權律師陳光誠在被山東臨沂當局監禁了四年零三個月後，於9月9日釋放。但在他被送回東師古村的家中後，立即和家人一起受到當局的嚴密監禁。

國際特赦在9月13日向中共當局呼籲，要求停止對陳光誠和家人的持續監視和軟禁，現在已經兩星期過去了，情況是否有所改善呢？

和陳光誠一起調查山東臨沂計劃生育違法情況的維權律師滕彪在接受BBC中文網的採訪時說，陳光誠出獄當天曾給他打過一個電話，說自己的身體很不好，希望去醫院看病，但被從監獄送回家後就立即受到軟禁，出不去了。

全家被軟禁

滕彪說，自那以後到現在，陳光誠就再也沒有給外界打過電話。而多家媒體則報道，在陳光誠被釋放之前，當局就在他家周圍附近安裝了監控攝像機，數名便衣警察一直在他家附近，他家的電話線也被切斷。

不僅急需就醫的陳光誠被禁止離開家，他的妻子袁偉靜和五歲的女兒及七十多歲的老母親都沒有出門的自由，甚至不准輕易出去買食物。

滕彪對BBC中文網證實，這些報道所說的情況都應該是屬實的，因為陳光誠在被抓到監獄裏之前就是處於軟禁狀態，而妻子袁偉靜在他被監禁的四年多時間中也一直被軟禁。

滕彪說，包括他自己在內的一些律師和維權人士去辦案取證或者看望袁偉靜時，雖然都被跟蹤甚至毆打，但都看到了他們被軟禁的情況。

軟禁構成犯罪

陳光誠因為參與了有關臨沂地區強制婦女墮胎和絕育的法律訴訟，2005年受到當局的軟禁，第二年以「破壞公共財產、堵塞交通」的罪名，被臨沂法院判處四年零三個月的監禁。

今年9月9日陳光誠刑滿獲釋，但按照一些觀察人士的說法，這等於是從一個監獄換到另一個監獄。在直接從監獄被送回家後，他受到警方嚴密的監禁，他家的村裏幾乎全村都被布滿了監控攝像機。

法學博士滕彪明確告訴BBC中文網，軟禁陳光誠和限制他人身自由的做法沒有任何法律依據，這一明顯的違法手段，構成了「非法拘禁」的犯罪行為。

許多維權人士採用各種營救辦法，希望陳光誠獲得自由，比如去東師古村圍觀，去控告軟禁違法等，但按照滕彪的說法，當地政府已經完全「流氓化」了，沒有任何法制可言。

不過滕彪表示，他們決不會放棄努力，將會向國際組織呼籲，會利用法律允許的一切方式去抗議，直到陳光誠獲得自由為止。