分析：温家宝CNN谈政改为“历史留名”

2010年10月4日

圖像加註文字， 溫家寶在2010年9月訪美期間，接受了CNN專訪並再次提及政治體制改革等敏感話題。

美國有線電視新聞網CNN，10月3日在一個專欄節目中播出了著名新聞主持人扎卡利亞(Fareed Zakaria)對中國總理溫家寶的專訪錄像。

這次訪談除涉及金融危機、中美貨幣爭執等時政問題外，更是引人注目地談到中國的政治改革、言論自由、以及對中共前總書記胡耀邦的評價等相對敏感話題。

在談到政改話題時，溫家寶表示沒有政治體制改革的保障，經濟體制改革的成果就會得而複失。他還說，人民對民主自由的訴求是「不可抗拒的」。

這也是溫家寶最近多次公開呼籲政治體制改革以來，又一次比較高調地在國際媒體上發表類似意見。

本月中共即將召開每年一度的黨代表大會。

著名中國政治評論人林和立先生在接受BBC中文網訪問時談到他對溫家寶CNN上談政改的看法。

孤掌難鳴

林和立指出，溫家寶在過去一兩個月內接連提到政治改革話題確實是比較突出的，不過似乎在中共高層少有人呼應。

他說：「其他的領導人，包括胡錦濤和主管意識形態的李長春和劉雲山，差不多一兩年都沒有談起過政治改革。」

林和立注意到，溫家寶數次講話的主要內容一是提倡政治體制改革，另外就是表示希望對輿論界的管制寬鬆一點，讓輿論來監督政府工作。

「雖然他是總理，主要的工作是主管經濟，」林和立說。「但是距離十八大的召開只有兩年時間了，而十八大之後他就要退休，所以他顯得可能有些不耐煩了，希望中共高層能夠早日重起政治改革。」

他分析認為：「中國黨政軍高層對政治改革並不十分熱心。反而最近幾年我們看到很多人重提毛澤東那個時期的價值觀。比如說重慶市委第一書記薄熙來就好像想恢復一些毛時代的政策和作風。」

林和立還注意到，胡錦濤最近也開始使用毛澤東時代的詞匯，比如重提毛在1957年提出的「處理人民內部矛盾」這個概念。

他指出，這些上層左轉現象還表現在最近大陸各地所謂思想「自由化」的作家和新聞記者受到很多限制。

歷史留名

林和立認為，溫家寶不但「毫無疑問」是中共中央政治局和政治局常委中的改革派，也是中共高官中罕見提出要接受「普世價值」的人，並且為此受到黨內掌管意識形態官僚的攻擊。

「我想他在退休之前，是想在歷史上樹立一個改革的形像，」林和立分析說。

「他是八九年六四事件之後中共內部唯一站出來要求政治改革的人。」

除上述這些個人意願上的努力外，林和立並不認為溫家寶振臂高呼要求政改會最終起到多大實際作用。