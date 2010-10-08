刘晓波获和平奖 中国的恼怒和沉默

Image caption 中外政府對劉曉波獲諾貝爾和平獎反應不一

中國異議人士劉曉波獲得2010年諾貝爾和平獎後，中國政府予以譴責，中國媒體鮮有報道。

抗議

中國周五召見挪威駐中國大使，就挪威諾貝爾委員會將2010年諾貝爾和平獎頒發給劉曉波提出抗議。

在奧斯陸，中國駐挪威大使要求同挪威外交部官員會晤轉達同樣的信息。

就劉曉波獲諾貝爾和平獎，中國外交部發言人馬朝旭說，「劉曉波是觸犯中國法律而被判刑的罪犯，其所作所為和諾貝爾和平獎宗旨背道而馳。」

他還說，諾貝爾委員會把和平獎授予劉曉波「會給中挪關係帶來損害。」

挪威官員則表示，諾貝爾委員會獨立於挪威政府，挪威希望繼續保持同北京的友好關係。

中國國內沉默

中國官方媒體在周五（10月8日）劉曉波獲獎後，大多迴避報道這一世界各國媒體報道的頭條新聞。

部分中國媒體只是簡短報道了中國外交部發言人反對劉曉波獲獎的表態。

在中國官方新華網上，搜索「劉曉波」三個字，網頁顯示的是「您所請求的網址無法獲取」。

但也有個別面對香港的媒體網站在不顯眼位置援引了香港媒體的報道說，劉曉波的妻子劉霞接受香港《有線電視》訪問時表示，對丈夫獲獎感到難以置信，為他感到驕傲，又感謝諾貝爾委員會及大家對其丈夫的支持。 報道援引說，劉霞相信丈夫獲獎後，有更多人會向中國政府施壓，劉曉波有望早點回家。對於能否離開國門領獎，她指出，現時仍說不准。

2009年12月25日北京第一中級人民法院以煽動顛覆國家政權罪判處劉曉波有期徒刑11年，剝奪政治權利2年。他目前正在中國遼寧的監獄中服刑。