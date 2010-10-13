香港对菲人质事件复审报告表示失望

Image caption 香港警方現正按香港死因裁判官的指示全力進行死因調查工作。

香港特區政府周二（12日）晚發表聲明，香港政府對菲律賓遞交的「8·23」人質事件複審報告感到失望。

聲明說，菲律賓遞交的人質事件複審報告減輕了原官方首份調查報告就多名涉案官員所建議的處分。

根據這份複審報告，包括馬尼拉市長、副市長和內政部副部長在內的負責指揮處理人質事件的六名高級官員無人承擔刑事責任，其中兩人和四名警員受到行政處分。

港府發言人說，「這決定令港人，特別是受害者及家屬，感到難以接受。特區政府對有關決定表示失望。」

香港政府要求菲律賓當局嚴正跟進有關的追究和處分行動；當局對涉事人員作出的最後處分，必須兌現其向公眾問責的承諾，這也是對死傷者最重要的交代。

菲律賓總統阿基諾三世所公布的對香港人質事件的調查結果與對有關人員的處理決定，早些時候引起香港媒體的憤怒反應。

港媒認為，沒有任何涉案的警員與官員被刑事起訴，僅有幾人受到行政處分，這種做法未還港人公道。

香港政府發言人說，香港警方現正按香港死因裁判官的指示，全力進行死因調查工作，盡快將最後報告提交死因裁判官考慮。

他說，香港政府深信死因裁判庭會作出公平及專業的判斷。