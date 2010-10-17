四川绵阳发生大规模反日示威

Image caption 綿陽是四川工業重鎮，也是民國抗日將領宋哲元去世和安葬的地方。

就在周六中國成都、西安等地發生數千人參加的反日集會後，四川綿陽周日下午再度發生類似抗議示威，據報有日資企業被砸。

網上傳播的「推特」消息和圖片顯示，當地的一家日本拉麵店和松下電器的店鋪被砸。遊行沿途還有日本品牌汽車遭到示威者破壞。

遊行的口號包括「抵制日貨」、「中國萬歲」等。據報多數參加者是學生。

軍車出現

這次遊行當地時間下午一點開始，目前具體人數不詳，但似乎至少有兩撥遊行隊伍。

據網上消息說，示威者在警察勸阻下放棄了標語，但從圖片看很多人手持小國旗。

被衝擊的「味千拉麵」在遊行隊伍到來前已經關閉，但仍遭石塊襲擊。據報有特警到場控制局面。

根據網上的圖片，有軍車出現在綿陽街頭。目前綿陽市一度癱瘓的交通也已經基本恢復。

「理性愛國」

儘管遊行的畫面流傳在網上，據香港電台報道，綿陽市政府新聞辦仍否認有遊行出現。

周日，記者還發現，當地一些社交網站上宣告遊行時間和集合地點的帖子都被刪除。

10月16日，中國成都、西安、杭州、鄭州等城市也發生反日遊行。

中國外交部發言人馬朝旭在就此回答記者提問時表示，「部分群眾對前一階段日方的某些錯誤言行表達義憤是可以理解的」。

但馬朝旭還說，應當」依法、理性」地表達愛國熱情。