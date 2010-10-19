新闻字典：金瓶掣签制度

2010年10月19日

圖像加註文字， 乾隆帝頒發用來選擇轉世靈童的金瓶

金瓶掣簽意指歷史上西藏最高佛教領袖達賴喇嘛和班禪喇嘛的轉世靈童經過抽簽認定的辦法，即把幾位轉世靈童候選人的名字寫在紙上，放入金瓶，隨機選擇一個候選人。

不過歷史上是否有過金瓶掣簽的傳統在西藏僧人當中存在爭議。最近一次使用金瓶掣簽是在1995年11月在大昭寺舉行的選定11世班禪的轉世靈童的儀式中使用。

滿清乾隆皇帝在乾隆57年（1792年）頒旨確立了金瓶掣簽的辦法，據說在選擇10世、11世和12世達賴喇嘛的轉世靈童時都使用了金瓶掣簽。

乾隆年間第二次廓爾喀之役後，乾隆皇帝在1792年頒布《欽定藏內善後章程二十九條》，其中第一條規定了用金瓶掣簽辦法選拔達賴喇嘛和班禪喇嘛的轉世靈童。

《章程》第一條規定：大皇帝特賜一金瓶，今後遇到尋認靈童時用滿、漢、藏三種文字寫於 簽牌上，放進瓶內，由呼圖克圖和駐藏大臣在大昭寺釋迦佛像前正式掣簽認定。

乾隆帝頒發過兩個金瓶，一個被供在拉薩大昭寺，據說是用來選拔達賴喇嘛和班禪喇嘛的轉世靈童之用；另外一個放在北京雍和宮，在蒙古活佛轉世過程當中使用。