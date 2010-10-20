青海藏族学生示威反对汉语授课

Image caption 當地居民說，警方沒有干擾學生的遊行。(照片由自由西藏提供）

設在英國的權益組織「自由西藏」說，至少有一千名藏族學生在中國青海省示威，抗議當局推行的政策令藏族語言和文化缺失。

示威的藏族中學生說，當局推行的教育改革，意味著今後的教科書都將採用中文，授課亦將以中文進行，只有藏語課和英語課除外。

總部位於倫敦的自由西藏說，來自青海省同仁縣的學生周二舉行了和平示威。

同仁縣位於青海省黃南藏族自治州，當地有不少藏人。2008年，那裏爆發的種族騷亂曾受到當局的嚴厲鎮壓。

路透社引述當地居民說，警方沒有干擾學生的遊行。

一位居民對路透社說，縣政府官員出面與示威者談話後，示威者在下午結束了示威，並各自回家。

據報道，參加遊行的示威人數估計在一千至七千人之間。

自由西藏組織則說，來自當地六所學校的五千至九千名學生參加了示威遊行。

示威學生對當局在學校教育中限制使用藏語的作法提出了抗議。

根據當地的教改計劃，所有教科書將採用中文，授課也將以中文進行，只有藏語和英語課除外。

同仁縣一位前中學教師說，「這種做法令我想起了以前的文化大革命。」

他說，「這種改革不僅將危及我們的母語，而且違反了中國憲法。」