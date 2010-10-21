台湾立法委员称将前往钓鱼台巡视

Image caption 高金素梅近年來多次組織台灣原住民抗議日本靖國神社，並獲得中國國家主席胡錦濤接見與讚揚。

台灣立法委員在審查海巡署預算時稱將在11月4日前往釣魚台（日本稱尖閣諸島）巡視，但這樣的計劃尚未得到官方的確認。

表示將巡視引爆中日兩國主權爭議的釣魚台的是立法院內政委員會召集委員高金素梅，她將同台灣海軍，海巡署以及空勤總隊討論其巡視計劃。

高金素梅近年來多次組織台灣原住民抗議日本靖國神社，並獲得中國國家主席胡錦濤接見與讚揚。

她在立法院稱將已排定立法院內政委員會成員，巡視釣魚台並視察海巡署的海防巡防業務。

官方反應

官員在答覆其質詢時雖表示釣魚台是台灣領土，但對其宣稱已排定的巡視計劃則表示應有妥善規劃。

海巡署長王進旺說，釣魚台是中國人發現命名先佔，並經明清兩朝近六百年的有效統治，而其並入日本領土是中日甲午戰爭的結果。

他表示海巡署對於釣魚台海域護漁的原則，是依和平理性的方式處理，他尊重立法院的決議，但其作為執行單位希望有完整的規劃再執行。

台灣政府的外交部日前表示，釣魚台的主權屬於中華民國，因其被含括在美日安保條約，行政管轄權屬於日本。

台灣立法院成員此前也曾前往釣魚台海域宣示主權，當時包括立法院長王金平在內的立委搭乘的並非海巡署巡邏艇，而是海軍的軍艦。

但在2005年立委巡視釣魚台時，台灣海軍的軍艦並未進入釣魚台的24海浬內。

高金素梅要求海巡署在其發動的巡視中，要比上回的巡視更進一步，但海巡署僅稱將再同高金素梅再作協商，而未當場答應其要求。

受胡錦濤讚揚

具有一半原住民血統的高金素梅是立法院中少數的無黨立委之一，她曾在2008年率領台灣一群原住民在北京奧運開幕式上演唱「我們都是一家人」。

胡錦濤此前在接見她時稱讚她說，台灣的少數族同胞是中華民族大家庭的重要成員，長期以來為抵禦外來侵略，捍衛民族尊嚴進行了不屈不撓的鬥爭。