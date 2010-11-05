专访：《被出卖的台湾》导演刁毓能

Image caption 《被出賣的台灣》導演刁毓能在英國

11月3日到5日，一部講述台灣國民黨當權期間「白色恐怖」時期歷史的好萊塢電影在英國幾座城市上映。

《被出賣的台灣》以1970年代末1980年代初的「江南案」、「陳文成案」、「林義雄滅門案」以及台灣戒嚴時期，國民黨派人赴海外監控留學生動態的歷史為基礎，講述一位不諳中文的美國FBI探員赴台協助偵查命案的經歷。以下是BBC中文網對該片的監製、編劇兼演員的刁毓能的專訪。

記者：為什麼要拍《被出賣的台灣》這部涉及「白色恐怖」時期歷史的電影？

刁毓能（以下簡稱「刁」）：好萊塢從來都沒有一部表現國民黨統治台灣時期「白色恐怖」的電影。這段歷史在美國和西方鮮為人知。西方人根本不了解，台灣留美學生中有間諜。我們認為，這一時期對台灣與美國、大陸之間的關係以及台灣人民來說非常重要。對台灣人自我認同感的形成也至關重要，這在今天仍然影響台海關係。

記者：這部影片以陳文成、江南、林義雄案等真實事件為基礎，那麼它在多大程度上反映了「白色恐怖」時期的真實情況？

刁：這些案件是《被出賣的台灣》的靈感來源，但是電影講的故事是虛構的，所有的人物也是虛構的。影片中的每一位主要人物至少有兩、三位真實人物或事件作為基礎。我們的目的是，通過這些虛構的人物和情節，使觀眾去了解這些真實案件。我們的做法非常好萊塢—跟《盧旺達酒店》、《辛德勒的名單》、《慕尼黑》等影片類似—把真實事件虛構化。

記者：《被出賣的台灣》畢竟是第一部表現那個時代的電影，如果過於戲劇化，會不會有誤導觀眾的可能？

刁：這不是一部紀錄片，而是一部故事片。片頭就說明，本片的靈感來自真實事件。就好比說，《慕尼黑》的觀眾不會以為那個歷史事件跟電影中表現的一模一樣。

記者：影片的導演是美國人，幾位編劇也是美國人居多，也就是從美國人的視角看那段歷史？

刁：選擇美國導演、編劇和演員是因為這不是一部台灣電影或者中國電影，而是面向美國觀眾的美國電影。我們想要通過好萊塢的視角對美國乃至西方觀眾講這個故事，使他們對這一主題產生興趣。

記者：《被出賣的台灣》在台灣引起什麼樣的反響？

刁：來自台灣的反響很有意思，很多人不敢相信我們拍了這樣一部影片，因為在台灣沒有人敢去碰這個主題。本片的資金來源很大程度上是旅美台灣裔人士，這令人感到震驚。也有人對此心存感激，因為直到今天，台灣人仍然不敢討論「白色恐怖」這個話題。很多年輕人甚至對此一無所知。對他們來說，這是古老的歷史。總的來說，我們得到很多支持，票房不錯。

記者：為什麼不去台灣拍攝《被出賣的台灣》，而是選擇泰國作為取景地？

刁：首先，在過去的25年內，台灣的經濟發展了很多，已經不像電影中1980年代的樣子，特別是影片中表現的台北和高雄。我們覺得，如今的曼谷比台灣更像那個時代的台灣。同時，台灣缺少一些設備，這樣就提高了成本。另外，我們籌備這部電影的時候正趕上2008年台灣總統大選，政局比較動蕩，出於電影的敏感主題，我們擔心會遇到不順利的事。所以，我們決定去泰國取景拍攝。很多好萊塢電影都不是在原地拍攝的。

記者：如果不是趕上總統大選，會不會回台灣取景？

刁：台灣仍然是一個新的民主社會。我認為，《被出賣的台灣》是台灣本省人和外省人療傷過程的一部分。這是一個非常感性的話題，需要用非常明智的方式來處理。我們希望電影能夠使人們去和平地思考和討論。

記者：你認為當今的台灣政治中有很多可以改進的地方嗎？

刁：我認為，包括美國在內的任何國家的政治都有可以改善的地方。雖然台灣是一個年輕的民主社會，但我覺得，台灣的感人之處在於，就在不久前還是電影中表現的樣子，如今卻是亞洲最充滿活力的民主社會。這是世界上很多國家可以學習和借鑒的，因為台灣已經成為一個民主的典型。很多人會談論台灣的經濟奇跡，但是卻不談台灣的民主奇跡。有相當多的人為台灣的民主獻出了生命。作為電影人，我們覺得這需要被關注、被討論。

記者：《被出賣的台灣》啟用美國偶像劇Dawson」s Creek中的明星James Van Der Beek出演男主人公，這是出於什麼考慮？

刁：有一定數量的好萊塢一線明星對本片感興趣。James Van Der Beek來試鏡的時候，我們感覺，他就是片中的人物。因為我們想找的是非常美國化，並且對台灣那段歷史了解甚微的人。從這個意義上來說，James本人跟影片主人公的情況相同。

記者：電影現在來英國上映，你有什麼期待？

刁：我非常興奮，因為我期待聽到英國人乃至歐洲人對本片的看法。我們劇組中有歐洲籍人士，所以我覺得它有一些歐洲的感覺。另外，我認為，歐洲觀眾比美國觀眾更加有求知慾，他們傾向於了解更多的歷史背景。所以我覺得，《被出賣的台灣》給歐洲觀眾帶來的震驚比給美國觀眾帶來的震驚會少一些。