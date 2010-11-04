胡锦涛访法国将签署巨额商业合同

Image caption 這次胡錦濤的方法之行，在安排上與以前有所不同，添加了一些「輕鬆」的行程。

中國國家主席胡錦濤將在周四（11月4日）下午抵達法國進行行程緊湊的訪問。

根據法國方面的安排，胡錦濤此行將與法國總統薩爾科齊、法國總理菲永舉行多次的會談。

周四抵達之後，胡錦濤將會見當地的法國華人代表，晚間參加薩爾科齊的接待晚宴。

法國的媒體報道說，中法兩國很有可能在胡錦濤與薩爾科齊會晤之後簽署重要的能源和空中客車客機的商業合同。

會談與致敬

胡錦濤周五將前去法國巴黎市中心凱旋門的無名戰士墓獻花致敬，隨後轉往法國南部城市尼斯。

據稱，人權組織「國際特赦」已經在胡錦濤下榻的尼斯當地酒店附近舉行示威。

胡錦濤在尼斯的時候，將參觀位於尼斯附近小城加洛斯的施耐德集團，當地不但是混合動力汽車的重要研發中心，鄧小平年少在法國「勤工儉學」時曾經在該公司打工。

結束對法的訪問之後，胡錦濤將前往葡萄牙進行國事訪問。