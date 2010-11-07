戴晴表示愿赴奥斯陆参加诺奖典礼

Image caption 戴晴呼籲中國領導人在劉曉波獲獎問題上表現得大度一些。

中國異見人士戴晴表示願意前往挪威首都奧斯陸參加諾貝爾和平獎頒獎典禮。

戴晴表示，如果中國政府不釋放劉曉波或禁止其他人代表劉曉波領獎，她將赴奧斯陸參加諾貝爾頒獎典禮。

同為環保人士的戴晴目前正在加拿大參加一次國際環保會議，她是在環保組織Probe International的網站發表上述聲明的。

挪威諾貝爾委員會將本年度和平獎授予被中國當局以煽動顛覆國家政權罪判刑11年的劉曉波激怒了北京政府。

自諾貝爾和平獎消息宣佈之後，劉曉波的妻子劉霞遭到當局軟禁，許多異見人士喪失了行動自由。

戴晴在聲明中說，北京政府的做法使她想起了當年的德國納粹政權和緬甸軍人政權在德國記者卡爾·馮·奧西茨基和緬甸社會活動家昂山素季獲得諾貝爾和平獎後的表現。

戴晴說，她不知道北京政府是否會像當年的納粹領袖希特勒那樣最終從集中營釋放了奧西茨基，或者像緬甸軍人政權那樣允許昂山素季的親屬代往領獎？

戴晴呼籲胡錦濤和溫家寶顯示一些大度，允許劉霞前往奧斯陸代其丈夫領獎。

她說，這樣既向世界表現了一種和解姿態，也有利於為中國政府自己所提倡的中國的和諧未來鋪平道路。