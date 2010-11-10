图辑：广州消失中的“城中村”
在广州改造城区迎接亚运会的过程当中，不少近千年历史的“城中村”因城市改造计划而被拆迁。
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廣州亞運會即將開幕。在此之前的幾年時間中，廣州進行了許多大型發展計劃，包括對老城區進行改造。（圖／文：BBC中文網記者葉靖斯）
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位於天河區南部的獵德村是一條建於北宋年間的村莊，這條歷經900多年歷史的村子在2007年成為廣州首個「城中村」改造工程項目，進行了全面的拆遷重建。
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獵德村的周邊目前已經建成了數個住宅小區和商業大樓。按照規劃，這裏將成為廣州新的城市中軸線上的中心商業區。
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同樣被規劃接受改造的另一條「城中村」是越秀區的楊箕村，這裏跟獵德村一樣，建村於北宋年間，也是有著900多年的歷史。
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楊箕村內許多樓房都很破舊，也有點雜亂無章。
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當地一些輿論認為，像楊箕這些「城中村」除了跟城市景觀格格不入外，還引來了嚴重的污染問題，因此有必要進行改造。
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不過城市改造除了讓這些千年古村消失於人世外，社區的人際關係也因而發生了無可避免的改變。
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中國當局近年不斷強調要建設和諧社會，在越秀區的這些新建社區，宣傳欄上的八個大字時刻提醒著人們「和諧」的重要性。
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目前楊箕村11.5萬平方米的範圍已經被清拆，這條千年古村的唯一遺跡，是建於明朝的楊箕玉虛宮。