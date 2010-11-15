广州亚运加推40万门票应付空座

Image caption 薩巴赫親王承認，安保嚴密可能是導致民眾缺乏觀賽意欲的原因之一。（BBC中文網圖片）

對於廣州亞運門票售空但缺乏觀眾的情況嚴重，亞奧理事會主席稱，廣州亞組委將加推40萬張門票，希望能解決此問題。

亞奧理事會主席，科威特薩巴赫親王星期一（11月15日）在廣州表示，新增的門票將保證落在民眾而非贊助商手中。

薩巴赫親王稱，他相信廣州民眾對亞運充滿熱情，並稱廣州亞運會的運作情況相當暢順。

開賽三天以來，廣州亞運會各項比賽的入座情況可謂相當懸殊。中國隊作賽的足球、羽毛球和游泳等比賽入座率相當不俗。

但是與中國無關的比賽，或者是像曲棍球、軟式網球等中國並不熱衷的項目，則觀眾寥寥可數。

而與此同時，在好些場館外都能看見票販子的身影，也有「求票無門」的群眾向他們問價要票。

廣州亞運會飄舞凖關心主任袁越稱，當局將設法打擊黃牛票問題，但稱場館空蕩蕩的原因很大可能是因為此前發放的數十萬張贈票，其場次和項目不符合獲票民眾興趣，或者是他們沒有時間去欣賞。

對於有些民眾在擔心安檢程序麻煩的情況下情願留在家中收看直播，薩巴赫親王保證，亞奧理事會也跟廣州亞組委就安保問題進行溝通，尋求適當減少多重檢查的麻煩。

中國壟斷

另一方面，廣州亞運比賽開展三天以來，中國一直穩守金牌榜榜首，不過薩巴赫親王認為，這樣不會影響其他國家以後的參賽意欲。

他認為中國多獲獎牌將能帶動整體的競賽進步，在例如游泳等運動中能帶動運動員們的技術提升。

薩巴赫親王還說，縱使當前的三甲是中國、日本和韓國，但這樣的排名日後還是有可能改變。

目前，中國已經在廣州亞運會上取得超過50面金牌，大幅拋離獎牌榜上第二與第三位的韓國和日本。