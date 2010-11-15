习近平：中国“永远不称霸”

中國國家副主席習近平到訪新加坡，這是他自上個月出任中央軍委副主席後第一次出國訪問。

Image caption 新加坡是習近平出任中央軍委副主席後出訪的第一個國家

新加坡和中國在1990年建交，今年兩國慶祝建交20週年，習近平是應新加坡總理李顯龍邀請在11月14日至16日做正式訪問。

他星期一（11月15日）將與李顯龍和國務資政吳作棟會晤。

而在此之前，習近平星期日（14日）與新加坡內閣資政李光耀會晤，並對上個月逝世的李夫人表示了深切哀悼。

在會談中，習近平和李光耀兩人再一次肯定中新兩國的關係，並就區域發展交換了意見。

二人在舉行了超過一小時的會談後，前往新加坡河畔，為新落成的鄧小平紀念碑舉行揭幕儀式。

鄧小平生前曾兩次到訪新加坡，並在1992年進行著名的「南巡」時強調中國要學習新加坡經濟發展經驗和社會治理經驗。

學習

習近平也向李光耀表示：「鄧小平先生生前多次提出中國要向新加坡學習。這種學習過去需要、現在需要、將來也還需要。」

在兩國的協議下，中國政府每年會選派官員到新加坡學習，截至今年中，已有約一萬名中高級領導幹部從這些「市長班」畢業。

近年來新加坡也繼續與中國一同合作發展廣州知識城、天津生態城以及吉林食品區等項目。

習近平說，有人擔心中國崛起後，走上「國強必霸」的路子。

他說：「這種看法不符合中國講信修睦的文化傳統，不符合中國的外交方針和實踐，也不符合鄧小平先生關於「將來我們發展了」也「永遠不稱霸」的鄭重宣誓和承諾。中國會把和平發展道路、把互利共贏開放戰略、把中國永遠不稱霸的宣示和承諾一代代傳承下去。」

習近平將在16日離開新加坡，隨後啟程到非洲南非、安哥拉和博茨瓦納等三國進行訪問。