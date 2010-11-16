候选人和政党又爱又恨的民意调查

Image caption 民意調查常常在選舉時成為了一種政黨拉抬選情的手段

每到選舉，民意調查機構就會忙得不亦樂乎，主要就是因為民意調查理論上可以被用來做參考，甚至推舉候選人的指標。

所以民意調查在任何民主選舉當中都扮演很重要的角色，而台灣自然也不例外。

但是每到選舉，在台灣簡稱「民調」的民意調查，卻也受到了強烈的質疑，認為這已經成為政黨用來拉抬選情的手段，民調的可信度值得懷疑。

各為其主？

常年研究民意調查的趙忠傑說，民意調查在台灣選舉當中的確是很引起爭議的，因為各個不同的調查機構採用不同的採樣方式，做出來的結果就是大不相同。

他指出，有些所謂的民調機構實際上又特定的採樣對象，例如電話採樣就會先判斷對方可能是什麼樣的背景，然後視情況加以運用。

而政黨本身所做的民調則是成為藍綠兩大陣營大打口水之戰的理由，選前最後公布的民調，民進黨作的顯示情況極為樂觀，有可能五都全贏。

國民黨的民調則是國民黨候選人除了明顯不可能取勝的大高雄、大台南之外，民調基本判斷國民黨五中取三。

民調一齣，藍綠雙方立刻相互批評「自我感覺過於良好」，獨立候選人則是反問媒體，「你相信這種民調嗎？」。

百家爭鳴

趙忠傑說，自從台灣民主化之後，民意調查的確曾經在選舉中舉足輕重，但是後來大批的媒體和學術機構紛紛成立所謂的「民調中心」，民調就出現了質量惡化的現象。

而且民調中心也明顯的出現藍綠兩極化的情況，趙忠傑表示這就讓選民們對民意調查的意義起了懷疑。

在2000、2004兩次總統大選，藍營候選人的民意調查支持度都是超過對手，但是結果卻是落敗。

政黨出於上級壓力而做出利己民調的說法浮現台面，後來的民調所做的結論則是「說了等於沒講」的「勝負取決於中間選民」。

趙忠傑表示，原本民調是用來反映選民對政治人物所提政見是否贊同，讓政治人物能夠思考並檢討政策、以最符合民意的政策施政。

他說，如果不明確的確定民調的作用，民調很可能就會失去應有的作用和意義了。