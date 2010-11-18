河北校园飙车案“李刚赔46万元”

Image caption 河北大學飆車撞人案再度讓人們關注司法公正問題

河北保定大學校園飆車撞人案的受害者家長「迫於警方壓力，接受賠償放棄起訴」。

據美聯社報道，受害者陳曉鳳的父親陳廣乾周四(11月17日)對美聯社記者表示，肇事者父親李剛付給他46萬元人民幣。

10月16日，河北一名大學學生李啟銘因在河北大學校園園區醉酒飆車，撞倒兩名女生，其中一名陳曉鳳死亡，另一名女子受傷。

李啟銘在撞人後逃離現場，在返途被攔下後不屑地說：「看把我車刮的！我爸是李剛。」這一消息在中國激起了網民的強烈憤怒。

事件發生後，有中國媒體報道，河北大學向學生下了封口令，禁止學生向媒體介紹此事，否則會受到處分。這一消息使網民更加憤怒，這一案件引起公眾進一步關注。

警方施壓

中國媒體報道說，李剛當時是保定公安局的副局長。在憤怒的指責聲中，李剛不久在中國央視上流淚道歉。

美聯社引述受害人父親陳廣乾說，李剛的警察同事對他施壓壓力，要求他接受賠償了結此事。

11月初， 「李剛案」原告律師張凱發表博文，稱陳曉鳳父親接收和解，並與其解除合同。他不清楚和解的具體內容。

陳廣乾說，李啟銘仍被拘留。河北法院的一位劉姓官員則對美聯社表示，此案仍未撤銷，但不清楚何時會審判。

美聯社說，上個月中國政府要求媒體不要再報道這一事件，避免再激起公眾的憤怒。

如同「湖北鄧玉嬌」案一樣，這一案件因為中國網民的對地方官員橫行霸道不滿而在網上反應激烈受到關注。