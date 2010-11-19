新西兰矿难27名矿工生死未卜

新西蘭南部煤礦爆炸，27名礦工生死不明，警方表示目前仍不清楚援救人員何時能進入礦井。

這是新西蘭自1967年以來首次發生礦難。

警方說，礦難現場停電恐怕導致地下通風設施無法運作，使情況更為複雜。

派克河煤礦管理方說，每一位下井的工人都攜帶自救設備，包括氧氣罩。

地面上，生死未卜的礦工的家屬在援助人員陪伴下通宵等候。

此前，由於擔心礦下再度發生爆炸，拖延了下井救援的行動。

失去聯繫

礦難發生後，有兩名受了輕傷的礦工走出礦井回到地面。但外界與其它被困礦工無法取得聯繫。

據信井下爆炸發生在當地時間周五（19日）下午15：30。

一名電工在15：50時因發現停電而下礦查尋原因。在地下1500米處他發現一名被爆炸衝力推離崗位的運煤車司機。

於是，這名電工發出警報，通知地面礦井內發生爆炸。

最近一次礦難發生在1967年，離派克河煤礦不遠。

當時，煤氣爆炸導致19名礦工死亡。

煤礦專家說，這次事故可能是沼氣或煤塵引發的爆炸。

電視上可以看到燒焦的樹木和礦井口冒出的輕煙。

確保安全

礦難救援隊、急救車和直升機在接到礦難報告後迅速趕到現場。

在得知下井救援行動可能需要數天之後，直升機返回基地。

警方發言人說，救援人員目前還在評估礦內的安全情況，確保通風設施運作正常，以免易燃易爆氣體再度聚積。

礦方表示，失蹤礦工可能深入礦道2公里到2.5公里，但因為這個煤礦是從山體側面開挖，所以這些礦工可能離地面只有120米。

這個礦的礦工受過訓練，在發生事故時盡可能找到礦道內的氧氣站和安全地點，等候救援。氧氣站的氧氣夠用「幾天」。