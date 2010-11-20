高调逮捕事件暴露香港警方廉署不合

Image caption 廉政公署稱會配合警方調查

分析人士指出，香港警方出動數十名警員高調逮捕廉政公署調查員事件暴露出警方和廉署這兩個執法機構之間的緊張關係。

香港警方指三名廉政公署調查人員涉嫌「教導」污點證人作證，妨礙司法公正。

廉政公署表示正配合警方調查。

警方出動數十名警員星期五（11月19日）前往位於香港北角的廉政公署總部進行逮捕行動。

雖然警方在有關行動前已經對廉政公署進行了通知，但香港媒體稱廉政公署對警方逮捕行動如此高調感到詫異。

這次逮捕行動是廉政公署1974年成立以來首次如此高調的事件。

香港媒體也評價警方此次針對廉政公署的逮捕行動的規模是「前所未有」和「破天荒」。

逮捕行動吸引大批記者和市民圍觀，警方則以約40名警員攜手戒備。

廉政公署有關調查人員被指在一項涉嫌虛假證券交易的調查中，教導一名污點證人作證。

有關證人原本接受以作證指控前上司換取不被起訴，但在開庭前拒絕作證，後備起訴詐騙等罪名。

他隨後在法庭上通過律師作出針對廉政公署調查員的指控，稱以MP3錄下調查人員教導他作證的對話。