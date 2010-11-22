台湾五都选举“杨淑君事件”持续延烧

台灣跆拳道選手楊淑君在亞運被判失格的爭議判決，在五都選舉投票日的前幾天仍持續成為選舉焦點，國民黨在媒體刊登大幅廣告，指責民進黨的候選人。

Image caption 國民黨也將楊淑君事件作為一個遊行主題

這一則廣告說，台灣選手過去被欺負時，過去在台灣政府擔任行政院院長與副院長的蘇貞昌與蔡英文不敢聲援，也沒有替他們爭取公道。

國民黨的廣告說，在2006年的北京跆拳道賽中華隊遭到裁判打壓，面對中共，當時擔任行政院長的蘇貞昌「不敢吭聲」。

蘇貞昌與蔡英文在這次五都選舉分別代表民進黨競選台北市與新北市，對目前在這兩個城市執政的國民黨構成強大挑戰。

民進黨回批

受到國民黨批評的蘇貞昌與蔡英文也都回批國民黨「政治消費」楊淑君事件。

兼任民進黨主席的蔡英文說，這次的事件與過去的事件不一樣，以前只是單純的裁判不公，這次的事件則非常嚴重，牽涉到有人在操縱的可能性。

她並說，第一線的官員沒有在第一時間，未就國家立場與選手權益採取最堅定態度，且政府在事件發生後前兩天態度有些瞹眛。

這起爭議判決事件中，國民黨執政的中央政府第一時間的態度受到民進黨批評，而曾表示台灣必須吞下此一判決的官員也迅速下台。

政府的態度隨後轉趨強硬，而在選前最後一個周日的台北大遊行，國民黨也將楊淑君事件作為一個遊行主題，該黨立委並穿上跆拳道服表示要為楊淑君爭取公道。

「政治歸政治，體育歸體育」

對於自己在亞運的遭遇意外成為選舉焦點，剛返回台灣的楊淑君含淚感謝各界關心，但也表示希望政治歸政治，體育歸體育，兩碼事不要混為一談。

她同時也提出呼籲說，此一事件並不是韓國人的錯，大家應理性看待。

這起事件除了涉及台灣內部政治外，也因為有台灣部份民眾將其怒氣轉向韓國，而引起韓國的關切。

韓國外交部說，其駐台北的代表處正就此與台灣政府進行冷靜的磋商。

有台灣的網民認為，就五都選舉角度來說，跆盟中國技術官員與韓國秘書長都有涉入的楊淑君裁判事件，民眾的憤怒指向韓國而非中國，對國民黨來說較為有利。