广州亚运板球与曲棍球现爆冷赛果
葉靖斯 BBC中文網記者 廣州報道
- 2010年 11月 25日
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廣州亞運倒數第三天賽事，非中國強項的賽果意外地成為了焦點。
男子板球種子隊伍巴基斯坦星期四（11月25日）被阿富汗以125比103挫敗，阿富汗將與孟加拉國爭奪金牌。
不過巴基斯坦也在男子曲棍球決賽以2比0戰勝馬來西亞，奪得20年來在該項目的首金。
女子排球也決出了最後兩強，朝鮮以局數3比0敗於中國，朝鮮「黑馬」神話幻滅，亞運也避過了一場敏感的韓朝南北大戰。
韓國當天是以相同比數打敗哈薩克斯坦獲得決賽權，現在將與中國爭奪金牌。
男子足球霸主也告產生。日本僅以一球擊敗阿聯酋奪金，韓國則是經過一輪苦戰後，以4比3擊敗伊朗摘銅。
中國最新的獎牌進賬包括有女子籃球和拳擊，其中任燦燦成為中國首位女子拳擊金牌得主。而男子50公里競走﹑男子三米板跳水和女子十米跳台均再次出現中國包攬金﹑銀牌的場面。
截至星期四，中國的總金牌數目剛好為181枚。
按照日程，星期五（26日）將是實際上的最後主要比賽日。其中，中國將於上午與中華台北進行女子壘球決賽，獲勝者將與日本隊在總決賽爭奪金牌。
此外，女子手球決賽將上演中日大戰，田徑方面則會舉行男、女子4x100米和4x400米接力等決賽。