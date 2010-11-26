连胜文遭枪击 中国媒体重点报道

Image caption 台灣警員調查槍擊現場

台灣五都選舉投票前夜發生槍擊事件，中國大陸媒體當晚都及時予以重點報道。

新華社台北記者的報道說，中國國民黨榮譽主席連戰的兒子、國民黨中央委員連勝文中槍，臉頰被貫穿，幸無生命危險。新華社記者還引用台灣醫院的最新消息稱，所幸連勝文腦部未受傷。

中國新聞網的四篇有關報道中的一篇題為「連勝文站台輔選遭槍擊中彈，連戰哽咽籲挺郝龍斌」的較長的報道。

報道說，連戰在得知兒子受傷的消息後，在出席台北市長郝龍斌的造勢晚會時哽咽著說：「我的兒子正在醫院、躺在那裏，情況還不明，我也不要再講什麼話了，讓老天祝福我們、祝福台灣、祝福老百姓」。

中國門戶網站新浪網在首頁用專輯報道連勝文助選遭槍擊一事，包括連勝文的傷情、嫌犯的背景、以及馬英九和蕭萬長等人對槍擊事件的譴責。