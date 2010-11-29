中国民主党创建人秦永敏刑满出狱

Image caption 57歲的秦永敏在監獄裏度過了22年

中國民主黨創建人之一秦永敏星期一（11月29日）完成12年服刑，獲釋返家。

秦永敏等人在1998年公開發起成立「中國民主黨湖北省籌委會」， 並到湖北省民政廳申請註冊，後又成立中國民主黨湖北省黨部。

他隨後被警方逮捕，並在同年被以「顛覆國家政權罪」判刑12年。

這是57歲的秦永敏第三次因民主活動服刑。

秦永敏對美聯社記者說，他在星期一早晨被從監獄帶往武漢一處警察局，接受警方訓誡後獲釋。

他說警察告訴他獲釋後不要接受記者採訪，也不要同其他異見人士來往。

秦永敏還說，當局不准他把在獄中寫的自傳和書信等帶回家，這些書稿都被沒收。

三次入獄

秦永敏在70年代末開始民主活動，曾主編民主刊物《鐘聲》，1980年開始參與商討建立中國民主黨籌備小組事宜。

他在1981年被捕，次年被以「反革命宣傳煽動罪」判處有期徒刑8年，1989年出獄。

1993年聯合國《世界人權宣言》發佈45週年前夕，他又參與起草《和平憲章》，提出平反六四事件和釋放所有政治犯等政治要求。

他因此被「擾亂社會治安」罪名判處勞動教養兩年。

秦永敏說在勞教所內多次遭到毒打，導致左側睾丸碎裂。

他在1997曾發表致江澤民的公開信，要求中共十五大進行政治體制改革，實現民主憲政。

1998年，他在武漢創辦《中國人權觀察》通訊，他所發表的新聞廣為外國媒體所引用。