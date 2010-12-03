刘慧卿：刘晓波获诺贝尔奖是中国人骄傲

Image caption 劉慧卿說，北京應聆聽香港以至於全中國人民的聲音。（圖片由劉慧卿提供）

即將隨觀禮團到挪威的香港民主黨副主席劉慧卿說，劉曉波獲頒諾貝爾和平獎是中國人的驕傲。

此前，香港民主黨主席何俊仁、支聯會副主席李卓人與中國維權律師關注組執行秘書潘嘉偉均表示獲得了挪威諾貝爾委員會的正式邀請，將會出席12月10日舉行的頒獎典禮。

劉慧卿星期五（12月3日）在接受BBC中文網採訪時說，劉曉波獲獎對於全中國人民來說都是一件大事，他們這次到挪威就是要為他慶祝。

與此同時，多個香港民主派團體也號召市民在星期天參與遊行，要求中國當局釋放劉曉波。

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劉慧卿將與何俊仁等人一同啟程前往奧斯陸。他們表明將到當地中國大使館外抗議。

香港民主黨早些時候與北京當局實現「破冰」，重新啟動了自1989年六四事件以來從未進行的雙邊接觸。

但是劉慧卿並不擔心這次到奧斯陸觀禮以及到中國使館示威將可能帶來的負面影響。

劉慧卿說，民主黨有機會與北京中央政府談香港的政改問題是一件很好的事情，將來也可以繼續進行討論，但這不會改變他們對民主和人權的追求。