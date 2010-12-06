菲律宾将与中国签署军事物资协议
- 2010年 12月 6日
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菲律賓將同中國簽署物流供應協議，用中方軍事裝備應對國內安全威脅。
菲律賓面臨包括毛派反叛武裝在內的安全威脅。
菲律賓軍方表示，該國軍隊總參謀長裏卡多·大衛中將將於星期二（12月7日）飛往北京，與中國軍方高層會晤，並參觀軍事設施。
除了同中國人民解放軍簽署國防物流協議之外，大衛有望與解放軍高層討論朝鮮半島局勢、南海主權爭端等區域安全問題。
菲律賓軍方發言人馬班塔對記者表示，新協議意味著來自中國的軍事物資開始湧入菲律賓。
菲律賓是亞太地區軍事力量最薄弱的國家之一，一向依靠來自美國的二手飛機、艦艇和衝鋒槍。
作為菲律賓的長期盟友和前殖民地宗主國，美國對菲中軍事協議的反應引人關注。
馬班塔表示，同中國的合作沒有任何政治含義。
他說，菲律賓軍隊確實亟需資金和裝備，願意接受來自任何國家的援助，這當然包括中國。