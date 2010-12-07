戴秉国称中国取代美国是“神话”

Image caption 戴秉國是負責中國外交事務的國務委員。

中國國務委員戴秉國說，「中國要取代美國，稱霸世界」的說法是一個「神話」。

戴秉國周一（12月6日）在中國外交部網站發表文章說，國際社會對中國的發展應當是歡迎而不是害怕，是幫助而不是阻礙，是支持而不是遏制。

文章說，中國在政治上搞中國特色的社會主義，尊重各國人民對社會制度和發展道路的選擇；經濟上繼續自我發展，並謀求共同進步；軍事上不擴張，不搞軍備競賽。

近年，中國軍力的不斷增長與日益增加的軍費開支引起亞洲鄰國、尤其是日本與台灣的不安，同時也引發華盛頓的密切關注。

戴秉國強調，中國不會同其他國家爭奪地區霸權，中國奉行的是「睦鄰、安鄰、富鄰」的周邊外交政策，永做東盟和亞洲各國的好朋友、好鄰居、好伙伴。

「理解和尊重」

但文章指出，中國同時也希望有關國家在亞洲不以防範、遏制和損害中國為目的，並希望國際社會能夠理解和尊重中國「正當合理的利益與關切」。

這包括中國的領土主權要求和對北京稱為其「不可分割的一部分」的台灣的軍售問題。

戴秉國還說，中國將繼續積極參與應對能源、氣候、自然災害、金融危機等全球性問題及朝核、伊朗核、阿以衝突和蘇丹達爾富爾等地區熱點問題的解決。

美國、日本、韓國就最近的朝鮮半島緊張局勢要求中國向平壤施壓，停止其軍事挑釁行為。但北京則要求各方保持克制，並呼籲重啟六方會談。