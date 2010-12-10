挪威华人华侨抗议诺奖颁给刘晓波

Image caption 劉曉波獲諾貝爾和平獎引發熱議

諾貝爾和平獎頒獎在奧斯陸舉行，一些挪威華人就此舉行抗議示威。

挪威華人華僑聯合會會長馬烈在接受BBC中文網採訪時表示，他們上個月末向諾貝爾委員會提交了一份抗議信，認為今年諾貝爾和平獎發給劉曉波是一個錯誤的政治決定。

馬烈說，發獎給劉曉波是在挑起事端，對世界和平不利，「它沒有把諾貝爾獎的條件，即諾貝爾獎的遺言來說服我們。劉曉波是講中國的制度不好，這說服不了我們」。

他估計，將會有200人左右參與今天舉行的華人華僑抗議示威活動。

馬烈強調，華人華僑的抗議活動全部都是自發的，不需要誰操作的。他說，輿論、西方媒體的說法都是錯誤的，要他們道歉。

他說，挪威華人華僑提出抗議，反對把諾貝爾和平獎發給劉曉波這個錯誤的決定。他們希望加強中挪友誼。

馬烈說，華人華僑聯合會代表挪威華人華僑的心願。他們希望諾貝爾和平獎委員會改組，因為他們對當今世界的和平理念根本不理解。