台湾民众认为警察贪腐问题严重

據台灣透明組織的一項調查顯示，警察超越了立法委員，政府公務員，以及政黨，成為台灣民眾認為貪腐問題最嚴重的部門。

Image caption 台灣民眾認為警察貪腐問題嚴重

台灣透明組織是國際透明組織在台灣的分會，這份在12月9日「聯合國國際反貪日」公布的報告，是以向民眾作出的民意調查而得。

以過往的民調狀況來說，警方雖然也排名前列，但在民眾心目中貪腐問題最嚴重的經常是國會議員或政黨人士，而警察的首度排名榜首超前令台灣警政署難堪。

警政署發佈新聞稿稱這項調查是六月至七月間通過網絡民調進行，當時正值台中角頭翁奇楠命案期間，影響了民眾印象。

警政署還說在其打貪行動持續下，警方貪瀆案件有逐漸下緩趨勢。

黑社會

雖然民間對警方與黑社會的掛鉤貪污的傳言始終不斷，但一直是一種街談巷議式的說法，而翁奇楠命案曝光的錄像帶則印證了這種傳言。

這一案件顯示警方人員平日即與黑社會人士過從甚密，且在槍擊案發生時並未制止，事發後又迅速離開，企圖掩飾其行為。

近日另一起受台灣廣泛矚目的連勝文槍擊案，民進黨立委也提出質疑在槍擊案發生時有30多名警察在場，但卻是由也在場的黑社會幫派人士制止槍手繼續開槍。

警政署發佈的新聞稿稱，警察機關對風紀向來重視，且自2006年執行靖紀項目，以公開透明態度，不庛縱不循私為原則，主動積極查處警察風紀案件，至目前為止已移送法辦227件案件，涉420人。

警政署聲明還稱不論影響本次調查的因素為何，都是值得警愓的警訊，會將其作為飭警員風紀的參考，也會持續加強執行靖紀項目。

台灣透明組織的這項民意調查，民眾認為貪污程度第二的是國會與公務人員，其排名相同。其次為政黨與私部門，其排名也相同，其它調查的對象依序為軍隊，法院，媒體，教育。

而民眾認為沒有貪污問題的是非政府組織，其在名調的排名勝過宗教。