简讯：诺奖演奏家小提琴赠刘晓波

周五在諾貝爾和平獎頒獎儀式上表演獨奏的美籍華裔小提琴家張萬鈞對BBC中文網記者透露，他這次特地帶來了另外一把小提琴，並已經請包括中國民主活動人士在內的50多位頒獎典禮參加者簽名，凖備將來贈送給劉曉波或者他的妻子劉霞。

張萬鈞周六在奧斯陸諾貝爾和平中心揭幕禮上對BBC中文網記者沈平說，頒獎典禮上最讓他感動的是諾委會主席亞格蘭德把劉曉波的獎牌和證書放在空椅子上的一刻。

張萬鈞在頒獎儀式上演奏了《茉莉花》、《彩雲追月》和《愛的禮讚》。在被問及是否擔心今後可能遭到中國當局「封殺」時，他表示未來幾年沒有去中國的打算。