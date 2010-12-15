温家宝抵达印度开始正式访问
- 2010年 12月 15日
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中國總理溫家寶星期三（15日）抵達印度首都新德里，開始3天正式訪問。
溫家寶率領了400多人的商務團，幫助推進中印自由貿易談判。預計，兩國將簽署價值200億美元的經貿合同。
中印邊界糾紛，達賴喇嘛在印度以及中國同巴基斯坦關係也是雙方會談的議題。
溫家寶抵達時，數百名流亡藏人在新德里遊行抗議。組織抗議活動的「西藏青年大會」說，他們要讓世界關注中國對西藏的「佔領和壓迫」。
這是溫家寶時隔5年後再次訪問印度。他還將前往巴基斯坦訪問。
中國駐印度大使張炎說，如果進展順利，中印最快將於下個月啟動自由貿易談判。
印度擔心，達成自由貿易協定後，中國廉價商品會對印度市場造成衝擊。
中印兩國都被視為新興經濟體，中國GDP是印度的4倍，基礎設施優於印度。
雙邊貿易額今年高達600億美元，中國佔有巨額順差。
印度不少人擔心，中國的崛起會制約印度的發展。
此外，兩國還存在領土爭議，這一問題今年出現升溫。