温家宝抵达印度开始正式访问

Image caption 中印兩國都被視為新興經濟大國

中國總理溫家寶星期三（15日）抵達印度首都新德里，開始3天正式訪問。

溫家寶率領了400多人的商務團，幫助推進中印自由貿易談判。預計，兩國將簽署價值200億美元的經貿合同。

中印邊界糾紛，達賴喇嘛在印度以及中國同巴基斯坦關係也是雙方會談的議題。

溫家寶抵達時，數百名流亡藏人在新德里遊行抗議。組織抗議活動的「西藏青年大會」說，他們要讓世界關注中國對西藏的「佔領和壓迫」。

這是溫家寶時隔5年後再次訪問印度。他還將前往巴基斯坦訪問。

中國駐印度大使張炎說，如果進展順利，中印最快將於下個月啟動自由貿易談判。

印度擔心，達成自由貿易協定後，中國廉價商品會對印度市場造成衝擊。

中印兩國都被視為新興經濟體，中國GDP是印度的4倍，基礎設施優於印度。

雙邊貿易額今年高達600億美元，中國佔有巨額順差。

印度不少人擔心，中國的崛起會制約印度的發展。

此外，兩國還存在領土爭議，這一問題今年出現升溫。