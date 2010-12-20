点评中国：维基解密披露的中美关系

Image caption 維基解密暴露的美國國務院密電透露出的中美關係令人尋味

維基解密曝光了一大批美國國務院的機密外交電郵。對關注中美關係的學者來說， 被曝光的文件中並沒有任何驚天動地的新聞。但這並不是說有關中國的那些文件沒有新聞價值。 如果我們仔細閱讀，還是可以看出一些有趣的內容。

西方媒體最感興趣的議題是中國對北朝鮮的政策和中國政府對谷歌採取的小動作。關於這兩件事，讓人感嘆的的是美國國務院並沒有很好的消息來源。比如說，所謂中國在朝鮮半島問題上的開明和靈活政策是美駐南韓大使根據南韓的前副外長和中國的一位前副外長的私下交談的判斷。但是我們都知道中國的外交部是中國官僚體系中的一個弱部。像朝鮮問題這種重要政策的調整，一般副部級的外交官是不可能擅自拍板的。至於中國黑客入侵谷歌電郵系統的傳聞，美國國務院的消息來源亦是北京小道，可靠性值得商榷。

恐怕最有意思的內容是美國外交系統對中美關係和中國外交政策的分析。美國最擔心的是失去對中國的所謂「杠桿壓力。」以前，中美兩國實力懸殊，華盛頓稍使勁就可讓北京吃不消。擔是現在情況可大不一樣。中國的崛起對美國的傳統對華政策行成了挑戰。維基解密曝光了國務卿希拉里克林頓在2010年3月和當時澳大利亞總理陸克文關於對華政策的談話。克林頓問陸克文，「你如何對借給你錢的銀行家強硬？」克林頓指的是中國已成為美國的最大債權國這一事實。陸克文並沒有直接具體回答。他只是稱自己是現實主義者。克林頓也沒有自問自答。

但是克林頓提出的問題的確表明美國高層官員最近關注的對華戰略的走向。一方面，美國內外交困，沒有精力來對付一個被認為越來越盛氣凌人的中國。另一方面，中國對美國的態度也在改變。在維基洩密曝光的另一個電郵裏我們可以看到美國駐華大使洪博培的警告。他說中國官員最近很傲，如果美國沒有可信的經濟制裁措施，華盛頓對北京的貿易保護主義行為的抱怨只能是對牛彈琴。洪大使的政策建議是美國軟硬兼施。他沒有具體講硬的對策。軟的對策包括放鬆對華技術出口的限制。

外交僵局

Image caption 維基解密網站公布美國外交密電

從維基解密曝光的文件來看，洪博培大使十分擔憂中美關係的穩定發展。除了中國政府在對台軍售和西藏問題上的強硬政策之外，讓洪大使焦慮的原因不少。北京的匯率政策和對谷歌的攻擊肯定會引起美國政界的反彈。美國國內的高失業率和中國對美貿易的巨額順差會導致美國國內的反華潮。在這種情況下，洪大使並不悲觀。他強調中國的崛起會給美國提拱巨大的商機。從美國政府來看，把握好中美關係的最難的挑戰是找到一個合作與對抗之間的平衡點。

如果我們只看維基解密的文體而不關注最近美國在亞洲的一系列戰略舉動的話，我們也許會認為華盛頓對北京是沒有好牌可打。但事實並不是這樣。我們從被曝光的文件中可以悟出中國最近外交戰略的失誤的原因和為什麼美國最近屢屢出高招，使中國陷入至1989天安門以來最困難的外交局面。

美國大使館官員在2010年2月給國務院的電郵中不斷提到中國的傲氣正使北京失去朋友。一位日本駐華外交官抱怨中國的外交官員在安排日中峰會時「強悍和刁難。」另一位日本外交官告訴美國大使館中國在東海的領土爭端問題上越來越不讓人。中國的海軍和海岸巡邏艇屢屢挑戰日本的海軍艦艇和捕漁船。英國官員稱中國高官在哥本哈根聯合國氣候變化峰會時的行為是「傲慢和粗魯。」印度官員要求和美國建立更緊密的合作關係來對付中國的強悍行為。這些信息使美國駐華大使感到中國的外交政策是一種「口頭上咄咄逼人，實際上缺乏內容」的下策。

在這種形勢下，美國並不需要花大本錢就可以制約中國。很簡單，中國的政策正在為自己四處樹敵。美國只要在外交和安全問題上支持這些對中國擔心的國家，他們的腰板就會硬起來，北京的日子就會難過。

果然不錯。過去數月裏美國的亞洲戰略大調整。奧巴馬總統放棄了以中國為中心的亞洲政策，採納了通過加強和日本，印度，南韓和東盟的關係來增加對中國的戰略 「杠桿壓力」。雖然這一戰略剛被實施，其效果可謂立桿見影。美國完全恢復了對華的戰略主動。中國的周邊外交則面臨嚴峻的考驗。

可惜的是美國的戰略調整的具體內容沒有被維基解密曝光。我們只能猜測而已。

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讀者反饋

當美國在全世界剪羊毛的時候，不知道你們的心情如何。我想美國人應該是很開心的。當中國這只羊長的有點壯實了，有點牛脾氣的時候，老美估計也會不那麼開心吧，就要把這只不聽話的羊孤立起來。我想中國的話，應該更願意做一隻狼，而不是受制於人的羊。未署名

其實我對美國是有好感的，但美國人把自己的利益看作第一位的，當年國共內戰，如果美國要像蘇聯支持中共一樣支持國民政府，還哪有那麼多事呀，所以我們要辯證的看待美國，不要把希望寄托於美國。未署名

要人家放過你，先要有禮貌有教養。你一副財大氣粗的驕橫，怎麼讓別人接受你。孫中山的信徒, 台灣

其實我覺得，人權和民主根本不是天朝的軟肋，因為這兩個問題，在國內，完全在掌控之下，不會發生大規模的問題。問題是，官員的自身能力十分欠缺。國內越來越多的涉及官員和官員家屬的問題曝光，還有一些官員瀆職事件，粗暴對待記者等等的事件，表明，現有政府的最大問題，來自於內部，他們的官僚體系面臨崩潰。冗官冗員，官員能力低下，才是他們應該特別關注的事情，同時這些無能的官員們，還拿著國家財政一筆不小的薪酬福利，這才是為什麼我經常說，20年後見分曉的原因所在！捭闔齋, 中國

人權與民主憲政才是中國政府的軟肋，也是美國政府的強項。中國政府正在拿著手中由中國人民血汗賺來的美元，保衛其獨裁統治和利益，而美國和西方以強調人權與民主自居卻對一個強權和獨裁政府感到無力。我不知道美國政府到底是中國政府的朋友還是中國人民的朋友。大道悠然, 深圳中國

BBC的所謂中國問題專家無非是禍害中國專家而已，就見不得中國好。要說這世界上最盛氣凌人的國家，除了美國還有那個？一句子虛烏有的「大規模殺傷性武器」就可以入侵一個國家，推翻他們的政權，何等的傲慢，何等的驕縱。現在中國不過是受夠了美國的那張虛偽的臉，什麼「傲慢和粗魯「就一股腦過來了，這就是文明的白人，文明的西方，文明的西方學者，多麼文明，相比之下，中國的確是」粗野「極了。Solon

中共真的有那麼神氣嗎? 真老虎還是紙老虎? 想賺錢的人為什麼不往中國跑,卻往美國跑? 那些藏人為什麼往印度尼泊爾等地跑也不嫌這些國家窮? 中共若真有你吹的那麼神氣,連你們國家的人都該往中國大陸跑.道理很簡單.少替中共說話。王牡, 尼泊爾

怎麼看都是美國和大陸的日子越來越不好過，才演這出戲上來，英國媒體最近越來越加大密度的吹捧大陸，真是賣力啊，可見大陸的日子實在是很難受啦，英國的日子也不好過是可想而知的，這三國恰好都有一個共同點，就是全說英語，真是辛苦三國了。三國遊客, 喀麥隆

感謝奧斯陸這些為中國人民發聲的國際友人。中國人民永遠不會忘記你們！有機會到奧斯陸，我一定給市政廳獻上鮮花，表達一個被暴政欺壓的普通中國人的謝意。民

「你如何對借給你錢的銀行家強硬？」的問題，美國並沒有找到更有把握辦法，最近奧巴馬的亞洲行，已經被中國總理的訪問印、巴所取代；美日、美韓的東北「舞劍」氣氛，也被中國的（中南半島）「高鐵」所衝淡飛、。。。。。。美國要怎麼「強硬」呢?未署名

可笑的推論。如同美國外交官的消息來源一樣不可靠。美國的敵人比中國少嗎？也是因為美國盛氣凌人嗎？所謂中國問題專家連「木秀於林，風必摧之」也不懂嗎？中國有實力捍衛自己的利益了，讓很多以前可以隨便教訓中國的家伙不舒服了，這很正常，以後他們會越來越不舒服！Julian