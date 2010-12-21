第六次陈江会正式进行协商

林楠森

BBC中文網台灣特約記者

2010年12月21日

兩岸兩會的六次陳江會周二上午正式進行，陳雲林與江丙坤就兩岸醫藥衛生合作協議進行了協商。

圖像加註文字， 這是江丙坤和陳雲林的第六次會談

陳雲林表示對醫藥衛生的合作非常重視，江丙坤則指出此一協議同過去簽署的食品安全或農產品檢疫等，都是兩岸交流的安全網。

陳江兩人過去五次代表雙方政府的會談，簽署了十四項協議與一個共同聲明，江丙坤說目前兩岸有部份交流不如預期，仍有待共同努力。

江丙坤列舉的問題包括重大經濟罪犯遣返，陸客到台人數，直航航班不足，食品重大事件求償等。

陳雲林也表示任何協議的某些細節不能說達到百分之百，並說贊同雙方建立某種機制，在一定時間檢視協議的落實情況。

民調

一個兩岸食品交流的例子是，此前爆發的三聚氰胺毒奶事件，台灣方面對中國廠商的求償至今仍無進展。

民進黨公布了一份民調，指出前年江陳兩人簽定的兩岸食品安全協議，有超過六成民眾認為未達預期效果。

根據此一民調，另一項被民眾認為成果不如預期的是兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議。

而就這次將簽署的醫藥衛生合作協議，這份民調則指出有八成以上台灣民眾對中國把關中藥材安全的能力沒有信心。

兩岸經合會

這次陳江會也談到的兩岸經濟合作委員會，民進黨質疑這是北京方面的劇本，打算將兩岸關係特殊化，成立此一常設性組織以架空台灣政府的公權力。

台灣政府的陸委會則發佈新聞稿說，經合會是據ECFA協議規定所設置的功能性平台，其功能與運作，一切公開透明合法，並無架空政府公權力問題。

陸委會說台灣政府授權海基會簽署的任何協議，都會送請立法院備查或審議，接受國會完全監督，絕無架空政府行政，立法與司法的問題。